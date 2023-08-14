تنسيق الجامعات 2023، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية

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تنسيق الجامعات 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن مواعيد بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية يبدأ من 250 درجة فأكثر بنسبة 60.98%، فيما وصل الحد الأدني للشعبة الأدبية من 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%.

مواعيد المرحلة الثانية لتنسيق الكليات

وأشار إلى أن مواعيد تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية ستبدأ اعتبارا من غدا الثلاثاء وتستمر لمدة 5 أيام تنتهي في الـ 19 من أغسطس الجاري.

خطوات تقليل اغتراب الطلاب بتنسيق الجامعات 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قواعد تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023، مشيرة إلى أن الغرض الأساسي من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة «أ»، وليس الغرض من التحويل تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر.

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وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين:

تحويل الطلاب إلى كلية غير مناظرة

1- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية «أ»، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية «أ»، بشرط ضرورة توافر ما يلى:

2- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل اليها «انتظام / انتساب».

تنسيق المرحلة الأول للجامعات 2023

3. شرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة «العلوم «رياضة» - الآداب – التجارة... الخ» في جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا لي النطاق الجغرافي «أ»، وبشرط أن يكون مجموعه مستوفى للحد الأدنى للكلية المراد التحويل اليها.

تحويل الطلاب إلى كلية مناظرة

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق قي كلية ما خارج منطقته الجغرافية «أ» بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية «أ» فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي «أ»، وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

- في حالة وجود اكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي «أ» يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي «أ» بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية«أ»، ومثال لذلك في القاهرة الكبرى خمسة كليات للهندسة «القاهرة – عين شمس – حلوان – المطرية – شبرا» والحد الأدنى للقبول «392 و391 و390 و388 و387» درجة ليسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل في الحد الأدنى 387 درجة، وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

التحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول «الانتظام – الانتساب الموجه» وفقا لعده حالات

- الحالة الأولي

- في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما انتظام، ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب ليكون التحويل في هذه الحالة ولقا لما يلي

- إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقا لنظام الانتساب الموجه، فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقا لنظام الانتظام.

- إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يساوي أو اقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقا لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقا لنظام الانتساب الموجه.

-الحالة الثانية

- في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما انتساب موجه ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب ليكون التحويل في هذه الحالة وفقا لنظام الانتساب الموجه فقط ولا يجوز قيده وفقا لنظام الانتظام.

- يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفى حدود الحد الأدنى للقطاع.

- يكون التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.

- يكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة تطبيقا للمادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

- يكون التحويل بعد ذلك عن طريق الجامعات مباشرة بعد نهاية الفرقة الاولي تطبيقا للمادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم.

قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم بالجامعات الحكومية المصرية

- يحق للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم التقدم عن طريق التنسيق الالكتروني للكليات والمعاهد العلمية والنظرية التي تقبل شهادتهم «الثانوية العامة المصرية وما يعادلها – الشهادات الفنية المصرية» والتي تتفق مع ترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم في الشهادة الثانوية الحاصلين عليها واجتياز اختبارات القدرات او اختبارات المقابلة الشخصية الخاص ببعض الكليات والمعاهد التى تشترط ذلك للقبول بها.

- القبول عن طريق الجامعات مباشرة، ويتم استثناء الطلاب المصريين من ذوي الاعاقة الحركية او المكفوفين او الصم والبكم بمختلف فئاتهم وطلاب الدمج من شرط المجموع الكلي «الحصول علي 50 % علي الاقل في شهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات العربية والاجنبية المعادلة والحصول علي 70 % علي الاقل في الشهادات الفنية المصرية» وذلك عند الالتحاق ببعض الكليات النظرية فقط

- تعتبر كلية التخطيط العمرانى بالقاهرة من الكليات الفريدة وليس لها مناظر، والتحويل منها أو إليها يخضع لنظام التحويل لكليات غير مناظرة.

- اعتبار كليات الهندسة الالكترونية بمنوف جامعة المنوفية وهندسة البترول والتعدين بالسويس بجامعة السويس وهندسة الطاقة بأسوان في جامعة اسوان مناظرة لباقى كليات الهندسة للجامعات المصرية الآخرى فقط للطلاب المستجدين والمرشحين للفرقة الاعدادية ويتم القبول بها خارج التوزيع الجغرافى ويتم التحويل منها او العكس طبقا لقواعد التحويل المناظر.

- اعتبار كلية الطب بالاسماعيلية جامعة قناة السويس مناظرة لباقى كليات الطب بالجامعات المصرية ويتم القبول بها طبقا لقواعد التوزيع الجغرافى ويتم التحويل منها أو اليها لكليات الطب بالجامعات.

- طلاب مركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية يتم تحويلهم إلي كليات جامعة الزقازيق كمنطقة جغرافية «أ» بالنسبة لهم.

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