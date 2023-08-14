الإثنين 14 أغسطس 2023
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تريند

قمامة ومطبات صناعية

نجيب ساويرس يكشف مساوئ طريق مطار مطروح

رجل الأعمال نجيب
رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيتو

كشف المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، مساوئ طريق مطار مطروح، وانتقد المظهر غير الحضاري للشارع الذي تملأه أكوام متفرقة من القمامة.

 

قمامة ومطبات صناعية في طريق شارع مطار مطروح

وأشار المهندس نجيب ساويرس إلى كثرة المطبات الصناعية في الشارع والتي تتواجد كل 10 أمتار،  الإضافة للمنازل غير المشطبة والمهملة والتي تظهر للسائح عند وصوله مصر. 

 

وكتب نجيب ساويرس تغريدة، عبر منصة إكس "تويتر" سابقًا: "صباح الخير.. طريق شارع مطار مطروح مزين بالزبالة المفتوحة والملقاة في أكوام متفرقة في منتصف الرصيف". 


وتابع المهندس نجيب ساويرس: "ده غير المطبات الصناعية كل عشرة متر وهو أول ما يراه السائح.. غير المنازل غير المتشطبة والمهملة..".

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مطار مرسى مطروح الدولي


جدير بالذكر أن مطار مرسى مطروح هو مطار دولي يخدم مدينة مرسى مطروح، ويبعد عن المدينة حوالي 2 كيلو متر في الاتجاه الجنوبي الغربي.

طريق شارع مطار مطروح، فيتو


ويُعد مطار مرسى مطروح من ضمن المطارات التي سلمها الجيش البريطاني لمصلحة الطيران في عام 1954، وكانت مصر للطيران تسير رحلات منتظمة إليه منذ بداية الخمسينيات خلال موسم الصيف.

 

السياحة في مرسى مطروح 

كما تشتهر السياحة في مرسي مطروح بوجود أفضل الشواطئ، وتتميز مطروح برمالها البيضاء الناعمة، التي تجذب السياح. 

 

كما تتميز مطروح بمناخها الخالي من الرطوبة، واعتدال جوها في فصل الصيف.

 

وتُعد مطروح من أجمل مدن البحر المتوسط في مصر، بسبب ما تمتلكه من شواطئ وأماكن مميزة، التي تتنوع ما بين الشواطئ والمزارات السياحية والأماكن الترفيهية، وتعد مرسى مطروح من المدن السياحية الجميلة في مصر بسبب شواطئها الخلابة.


ومن أهم المعالم السياحية في مطروح مقابر الدفن الرومانية، ومعبد رمسيس الثاني، وشاطئ عجيبة، وشارع الإسكندرية وغيرها الكثير من المعالم السياحية، وأماكن الجذب المختلفة للسائحين.

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