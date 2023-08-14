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رياضة

بيجولا تسحق سامسونوفا وتحرز لقب مونتريال للتنس

الأمريكية جيسيكا
الأمريكية جيسيكا بيجولا، فيتو

التنس، نجحت الأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة ثالثة عالميا، في الفوز على منافستها الروسية ليودميلا سامسونوفا كي تسحقها الأحد 6-1 و6-0 وتتوج بلقب دورة مونتريال للتنس.

وبسبب الأمطار الغزيرة، تأجلت مباراة نصف النهائي المقررة بين سامسونوفا والكازخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة عالميا من السبت للأحد ما أجبر الروسية على خوض مباراتين في اليوم ذاته.

وما زاد من صعوبة مهمة المصنفة 15 في الدورة أنها خاضت 3 مجموعات للفوز على ريباكينا في نصف النهائي، والتأهل إلى المباراة النهائي لمواجهة بيجولا التي لعبت مباراتها السبت، وأقصت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا.

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واحتاجت بيجولا إلى 49 دقيقة فقط كي تحقق فوزها الثالث على سامسونوفا من أصل 4 مواجهات بينهما، وتحرز لقبها الثاني في دورات الألف، بعد الأول العام الماضي في دورة جوادالاخارا المكسيكية.

وأقرت الأمريكية البالغة 29 عاما أنها استفادت من الوضع البدني لسامسونوفا، قائلة "من البديهي أني كنت أعلم بوضعها البدني الذي لم يكن في أفضل حالاته، لكن في الوقت ذاته أنا لعبت مباراة نظيفة حقا (خالية من الأخطاء)".

وتابعت "لا أعتقد أنني ارتكبت أي خطأ مباشر أو شيء من هذا القبيل، خضت مباراة مثالية إلى حد كبير".

كانت الأمريكية تتمنى مواجهة سامسونوفا في ظروف أفضل للأخيرة، قائلة: "لم يكن الوضع مثاليا. من المزعج أن تشعر أنك لست في ظروف لعب عادلة، لاسيما مع لاعبة رائعة مثلها".

أما سامسونوفا، فقالت إن برنامج المباريات ترك أثره عليها؛ لأنها لم تحظ بالوقت الكافي لالتقاط أنفاسها، موضحة "لم يكن لدي وقت كي أستعيد طاقتي لأنني كنت في غرفة العلاج الطبيعي من أجل لصق (تضميد) كامل جسدي، واستغرق الأمر ساعة... كان الوضع غريبا".

وفرضت بيغولا أفضليتها منذ البداية وتقدمت 3-1 بعدما كسرت إرسال منافستها الروسية، ثم 4-1 قبل أن تنتزع الشوط السادس أيض على إرسال سامسونوفا، ما فتح الطريق أمامها لحسم المجموعة الأولى 6-1.

وبدت معاناة الروسية واضحة منذ الشوط الأول للمجموعة الثانية حيث ارتكبت خطأ مزدوجا على إرسالها لتخسره، ثم تنازلت عن إرسالها في الشوطين الثالث والخامس أيضا، فاتحة الطريق أمام بيغولا لحسمه نظيفا والفوز بلقبها الثالث من أصل سبع مباريات نهائية.

أما سامسونوفا، ابنة الـ24 عاما المصنفة 12 عالميا، ففشلت في إحراز لقبها الخامس من أصل ست مباريات نهائية في مسيرتها.

أسطورة التنس الألماني بيكر: الدوري الإنجليزي الأكثر إثارة ويتفوق علي البوندسليجا

قال بوريس بيكر أسطورة التنس الألماني، إن الدوري الإنجليزي الممتاز، يتفوق بفارق كبير على الدوري الألماني “بوندسليجا”. 

وأضاف بيكر في تصريحات صحفية نقلتا وكالة الأنباء الألمانية: "آسف للبوندسليجا، فالدوري الأفضل والأكثر إثارة هو الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأشار إلى أن الأندية الإنجليزية تتواجد "في فئة مختلفة" فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية.

وأبدى بوريس بيكر اهتماما خاصة بفريق ليفربول الذي يدربه المدير الفني الألماني يورجن كلوب.

وقال بيكر: "فقد الفريق خط وسطه مع رحيل فابينيو وجوردان هندرسون إلى الدوري السعودي".

وأضاف أنه يجب على الفريق إيجاد الحلول البديلة المناسبة متمنيا أن يواصل كلوب عمله الجيد.

وتوقع بيكر أن يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز صراعا قويا على اللقب وأكد أنه من عشاق بيب جوارديولا المدرب السابق لبايرن ميونخ، والحالي لمانشستر سيتي.

وقال بيكر بشأن جوارديولا الذي قاد مانشستر سيتي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا: "طريقته تحفز وتلهم الفريق في كل مرة، كما أن اختياراته فيما يتعلق بضم اللاعبين تثير إعجابي".

وتوقع بيكر أن يدخل آرسنال، الذي ضم الألماني الدولي كاي هافيرتز، في إطار الصراع على اللقب بقوة.

أسطورة التنس الألماني بيكر: الدوري الإنجليزي الأكثر إثارة ويتفوق علي البوندسليجا

التنس، أنس جابر تتقدم مركزا في التصنيف العالمي

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