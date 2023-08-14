ابنة شويكار في ذكرى وفاتها: أمي كانت متواضعة وتعلمت منها الالتزام

أحيت منة الجواهرجي، ابنة الفنانة الراحلة شويكار ذكرى وفاة والدتها، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " ٨ الصبح "، والمذاع على فضائية " دي أم سي".

إحياء ذكرى وفاة الفنانة شويكار

وكشفت منة الجواهرجي إنها تحيي هذه الذكرى بزيارة المقابر، مشيرة إلى حبها لكافة أعمال والدتها.

وتابعت منة الجواهرجي، أن جميع أعمال الراحلة "شويكار اتسمت بالجمال والاحترام، متابعة:" أكثر أعمالها اللي بحبها.. أنا فين وأنتي فين ".

وتابعت:" بحب في أفلامها شنبو في المصيدة "، لافتة إلى أنها حضرت معاها تصوير الفيلم، وشخصيتها في الأستديو طبيعية جدا.

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وقالت:"الراحلة شويكار كانت متواضعة ومحبوبة وحنينة، وكانت بتحب بناتي جدا".

وأكملت:" اتعلمت من والدتي الالتزام، والمواعيد المحترمة، وكانت دايما تصطحبني للأوبرا، والباليه".

مناسبات أحداث ذاكرة اليوم

شهد اليوم 14 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

1844 - وقوع معركة إسلي بين فرنسا والمغرب.

1949 - الضابط سامي الحناوي يقود انقلابًا عسكريًا في سوريا ضد حسني الزعيم ويعدمه.

1974 - الجيش التركي يدخل العاصمة القبرصية نيقوسيا في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته قبرص ووصول حكومة عسكرية من القبارصة اليونانيين إلى الحكم.

1994 - إلقاء القبض على الإرهابي الدولي كارلوس في السودان.

2003 - انقطاع التيار الكهربائي عن الجزء الشمالي من الولايات المتحدة وكندا.

2013 - فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المؤيدة وإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في مصر.

2017 - مجلس عموم المملكة المتحدة يُعلن توقف ساعة بيج بن التاريخيَّة عن العمل لمُدَّة 4 سنوات بسبب أعمال الترميم والإصلاح، بعد 157 سنة من العمل المُتواصل.

2018 - فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة في ولاية كيرلا الهندية تودي بحياة 300 شخص وُتشرد 200 ألف آخرين.

2020 - عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز 21 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 761 ألف حالة وفاة وحوالي 13 مليونًا و48 ألف حالة تماثلت للشفاء.

2021 - زلزال بقوة 7.2 على مقياس ريختر يضرب منطقة بوتي ترو دو نيب في هايتي، خلف أضرارًا كبيرة في المباني ومئات الضحايا.

2022 - اندلاع حريق في كنيسة أبي سيفين في منطقة إمبابة بالقاهرة، ممَّا أودى بحياة 41 شخصًا من جُملتهم كاهن الكنيسة.