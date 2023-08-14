الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

تخصيص 2 مليار جنيه لتنفيذ مشروع صرف صحي بقرى حياة كريمة في الأقصر

جانب من متابعة محافظ
جانب من متابعة محافظ الأقصر, فيتو

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر عن تخصيص مبلغ يتجاوز 2 مليار و250 مليون جنيه  وذلك لتنفيذ مشروع الصرف الصحي  في عدد 26 قرية بمركزي إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الخدمات لأكثر من 600 ألف نسمة من سكان المركزين.

جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ بمركز إسنا لمتابعة انتظام العمل بمشروعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها بقرى إسنا ضمن المبادرة.

وتفقد المحافظ خلال الجولة محطة رفع صرف صحي قرية النمسا الرئيسية  بمدينة إسنا.

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واستمع المحافظ لشرح مفصل من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والتي قالت أن نسب إنجاز العمل بمشروعات الصرف لقرى غرب إسنا وصلت إلى 85 %.

وأضافت أنه تم الانتهاء من تشغيل الصرف الصحي في قرى النجوع بحري والنجوع قبلي وبندر مدينة إسنا بعدد 6 محطات للمدينة ويجري العمل في محطة رفع النمسا والتي تبلغ طاقتها ٣٦٠ لترا في الثانية.  
أوضحت أن صرف صحي قرى النمسا والقرى المجاورة لها يشمل إنشاء ٣ محطات بإجمالي شبكات ٣٩ كيلو متر وخطوط طرد ١٢.٥كيلو متر وتبلغ مساحة المحطة الرئيسية بالنمسا ١٠٨٠مترا مربعا وبلغت نسب تنفيذ الأعمال المدنية بها من ٧٠ إلى ٩٠ % وشبكات الانحدار ٨٥% وخطوط الطرد ٧٥% وتم توريد المهمات الكهروميكانيكية بنسبة ٨٠% وجاري استكمال توريد المهمات.

وأشارت إلى أن محطة رفع النمسا تعد من أكبر المحطات بإسنا حيث تخدم حوالي ١٨ ألف نسمة من سكان قري النمسا والمساوية والقرى المجاورة  وتبلغ تكلفتها 350 مليون جنيه. 

ورافق المحافظ فى جولته العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء هشام السعدي رئيس مركز إسنا والمهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة إسنا والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزى للتعمير بالمحافظة،والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بإسنا.

 

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