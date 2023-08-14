روسيا تزود غواصات نووية جديدة بصواريخ تسيركون فرط الصوتية

أعلن المدير العام لشركة بناء السفن المتحدة الروسية، أليكسي رحمانوف، أن الغواصات النووية من نوع "ياسن" سيتم تجهيزها بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية.

وقال رحمانوف في مقابلة مع وكالة "ريا نوفستي" الروسية: "وفقًا لقرار وزارة الدفاع الروسية، سيتم تجهيز الغواصات النووية متعددة الأغراض من طراز (ياسن) بنظام صواريخ (تسيركون)، والعمل في هذا الاتجاه جار بالفعل".

وحول تسليح السفن الحربية الروسية بصواريخ "تسيركون"، أشار المدير العام لشركة بناء السفن الروسية المتحدة إلى أن "أول سفينة روسية مسلحة بهذا النوع من الصواريخ كانت فرقاطة الأدميرال جورشكوف".

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وأضاف رحمانوف: "تسليح الفرقاطات الحربية الروسية من هذا النوع من الصواريخ يتم وفقًا لخطة وزارة الدفاع الروسية أثناء بناء السفن وتشغيلها.

وبحسب الوكالة الروسية، فإن الغواصات النووية من نوع "ياسن" مسلحة حاليا بصواريخ "كاليبر" و"أونيكس كروز" وطوربيدات من نوع "فيزيك".

يذكر أن الغواصات من فئة "ياسن-إم" هي غواصات مسلحة بصواريخ "كروز" وتعمل بالطاقة النووية وقد تم بناؤها لتحل محل الغواصات الهجومية النووية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية في إطار برنامج لتحديث الجيش والأسطول.

ويبلغ مدى صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية 900 كيلومتر ويمكن أن تتجاوز سرعتها سرعة الصوت بعدة أضعاف مما يجعل من الصعب الدفاع عنها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا العام إن روسيا ستبدأ في إنتاج صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية بكميات ضخمة في إطار جهود البلاد لتعزيز قواتها النووية.

وقد تم تجهيز الفرقاطة الروسية "الأميرال جورشكوف" متعددة الأغراض، والتي اختبرت قدراتها الهجومية في غرب المحيط الأطلسي في وقت سابق من هذا العام، بصواريخ "تسيركون".