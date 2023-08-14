حصاد المحترفين المصريين في افتتاح المسابقات الأوروبية.. تألق رباعي هجوم الفراعنة.. والنني يشاهد تتويج أرسنال

شهدت انطلاقة المسابقات الأوروبية، تألق رباعي هجوم منتخب مصر، محمد صلاح نجم ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، ومصطفى محمد مهاجم نانت أمام تولوز بالدوري الفرنسي، وعمر مرموش جناح آينتراخت فرانكفورت في مباراة إف بي ليبزيج بكأس ألمانيا ومحمود حسن تريزيجيه نجم طرابزون سبور ضد انطاليا بالدوري التركي.

وشاهد محمد النني نجم وسط الفراعنة، تتويج أرسنال ببطولة كأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي، وفوز الجانرز بأولى مبارياته بالدوري الإنجليزي بسبب عدم جاهزية النني لغيابه منذ منتصف الموسم الماضي بسبب إصابة الركبة.

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وفاز آرسنال على نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب الإمارات.

وسجل هدفي أرسنال كل من نيكيتاه وبوكايو ساكا فيما سجل هدف الضيوف الوحيد اللاعب النيجيري أوانيو، وحصل المدفعجية على أول 3 نقاط في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مصطفي محمد يسجل

ونجح مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر، في تسجيل الهدف الوحيد لفريقه أمام تولوز، في المباراة التي انتهت بخسارة نانت 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري الفرنسي.

وأحرز مصطفى محمد هدف نانت من ركلة جزاء بالدقيقة 12 بعدما شارك أساسيا في تشكيلة فريقه بافتتاح مشواره بالدوري الفرنسي.

عمر مرموش

ونجح عمر مرموش في وضع بصمته الأولى بقميص فريقه الجديد فرانكفورت ضد ليبزيغ ضمن منافسات دور الـ64 لبطولة كأس ألمانيا، في المباراة التي انتهت بفوز كبير 7-0.

وشارك مرموش كبديل في الدقيقة 65، وبعد دقيقة واحدة نجح في وضع بصمته الأولى مع فرانكفورت بتدوين الهدف الثالث للفريق.

وأسهم مرموش في تأهل آينتراخت فرانكفورت إلى الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا دور الـ32.

محمد صلاح يساهم في أول أهداف ليفربول هذا الموسم

ظهر محمد صلاح نجم ليفربول أمام تشيلسي بمستوى مميز وتمكن من صناعة هدف فريقه الذي سجله لويس دياز بالدقيقة الـ18 في افتتاح مباريات الريديز بالدوري الإنجليزي.

وشهدت مباراة ليفربول وتشيلسي تسجيل محمد صلاح لكن تم إلغاؤه بسبب وقوع صلاح في مصيدة التسلل، كما سدد محمد صلاح كرة قوية بقدمه اليمنى لكن العارضة تصدت لها.

وظهرت علامات الغضب على محمد صلاح بعد استبداله من قبل المدرب الألماني يورجن كلوب خاصة أم موصلاح كان يرغب في تعزيز رقمه القياسي بالتسجيل في المباراة الافتتاحية في البريميرليج للمباراة السابعة على التوالي.

محمود حسن تريزيجيه

وحقق فريق طرابزون سبور الذي يضم بين صفوفه محمود حسن تريزيجيه فوزه الأول في مسابقة الدوري التركي على حساب ضيفه أنطاليا سبور، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم شيتو جونيش ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مسابقة الدوري التركي.

سجل هدف طرابزون سبور اللاعب ستيفانو دينزفيل في الدقيقة 8 من عمر اللقاء.

وشارك تريزيجيه أساسيا في فوز فريقه في مباراته الأولى بالدوري التركي هذا الموسم.

ترتيب طرابزون في الموسم الماضي

وكان نادي طرابزون سبور أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري التركي، حيث شارك تريزيجيه في 41 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 10 آخرين.

تريزيجيه

وكان تريزيجيه قد انتقل إلى نادي طرابزون سبور التركي قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، مطلع الموسم المنقضي 2022-2023.

تريزيجيه رحل عن الأهلي في 2015 وانتقل إلى أندرلخت البلجيكي على سبيل الإعارة ثم البيع النهائي في العام التالي، ومنه شق طريقه إلى عدة فرق أوروبية غالبيتها في بلجيكا وتركيا.

وغاب محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور التركي عن معسكر ناديه الحالي في سلوفينيا استعدادًا للموسم القادم.

وتلقى تريزيجيه عرضًا مغريًا من نادي اتحاد جدة وآخر مسبقًا من أهلي جدة للانضمام إلى أحدهما في الميركاتو الصيفى المقبل، لكنه استطاع التألق أمام فناربخشة وأنقرة مما دفع الجهاز الفنى للفريق التركي في التراجع عن فكرة بيعه.