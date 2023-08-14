رئيس نادي دكرنس: اتحاد الكرة يصنع الفوضى وسنطالب بتعويض 5 ملايين دولار

أكد الخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس، أن اتحاد الكرة يصنع الفوضى داخل الكرة المصرية، بسبب دوري المحترفين الذي أعلن عن منافستها بالموسم الجديد.

وتابع إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كنا نرفض تمامًا إقامة دوري المحترفين، بسبب عدم وجود تسويق لتلك المسابقة".

رئيس نادي دكرنس: اتحاد الكرة يصنع الفوضى

وأضاف الخضر إبراهيم: "طالبنا بتسويق الدوري وحال عدم النجاح في تسويقه يتم إلغاء تلك الفكرة تمامًا، وهناك عمل للمصالح الشخصية".



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الخضر إبراهيم: سنطالب اتحاد الكرة بتعويض 5 ملايين دولار



وأكد الخضر إبراهيم أن النادي تقدم بشكوى رسمية للجنة التظلمات باتحاد الكرة اعتراضًا على إقامة دوري المحترفين في الموسم الجديد.

وتابع إبراهيم: "النادي سوف يطالب بتعويض قدره 5 ملايين دولار، أو إلغاء دوري المحترفين".

وأضاف الخضر إبراهيم: "آخر تواصل بيني وبين جمال علام منذ فترة وطلب الجلوس معي ولكني رفضت، بسبب اعتراضي على هذا النظام المحدد".

كأس مصر

وحدد اتحاد الكرة، عن آخر يوم لدفع اشتراك المشاركة في بطولة كأس مصر موسم 2023-2024.

وقرر اتحاد الكرة، فتح الباب أمام جميع الأندية لدفع الاشتراك في بطولة كأس مصر الموسم الجديد.

وأكد اتحاد الكرة في خطاب رسمي، أن يوم 16 سبتمبر المقبل هو آخر موعد لتلقي طلبات الأندية للمشاركة بالبطولة ودفع رسوم الاشتراك وتحديد ملعب الفريق الأساسي والاحتياطي.

وأعلن اتحاد الكرة قيمة رسوم الاشتراك في بطولة كأس مصر موسم 2023-2024 لأندية الدوري الممتاز وجميع أندية الأقسام الأخرى.

وتبلغ قيم الاشتراك في بطولة كأس مصر لأندية الممتاز مبلغ 50 ألف جنيه ولباقي الدرجات مبلغ عشرة آلاف جنيه.

أخبار كأس مصر

وتبلغ قيمة المشاركة في كأس مصر للكرة النسائية لجميع الأقسام مبلغ عشرة آلاف جنيه فيما تبلغ قيمة الاشتراك في كأس مصر لكرة الصالات النسائية مبلغ الفين جنيه.



وتبلغ قيمة الكشف عن المنشطات لاعبي الدوري المصري الممتاز مبلغ 100 ألف جنيه، موسم 2023-2024.

وأكد اتحاد الكرة في تعليمات القيد الموسم الجديد 2023-2024، تسديد مبلغ ١٠٠ ألف جنيه على دفعتين متساويتين.

وكان اتحاد الكرة حدد مبلغ مليون و٧٥٠ ألف جنيه على كل ناد ببطولة الدوري الممتاز نظير مستحقات الحكام في الموسم الجديد 2023-2024.

وأكد اتحاد الكرة على تسديد مستحقات الحكام على مرتين لرابطة الأندية المحترفة بواقع ٨٧٥ ألف جنيه مع القائمة الأولى ومثلهم مع القائمة الثانية.



وأعلن اتحاد الكرة، تعليمات وشروط القيد للموسم الجديد 2023-2024 والتي يشهد قيد 30 لاعبا في قائمة الفريق وإلغاء مسابقة دوري الجمهورية مواليد 2001 رسميا.

تعليمات القيد باتحاد الكرة للموسم الجديد 2023-2024



وتشمل تعليمات القيد قوائم مسابقات الناشئين والبراعم ومواعيد القيد لكافة الأقسام مستحقات الحكام للموسم القيد وغيرها من الإجراءات.