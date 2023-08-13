الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

حسن جعفر رئيسًا

تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية ببني سويف

حسن جعفر رئيس الغرفة
حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، فيتو

عقُدت، اليوم الأحد، جلسة إجراءات مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة بني سويف، بحضور كامل تشكيلها  المكون من 14 عضوًا، منهم 7 بالإنتخاب و7 بالتعيين بقرار من وزير الصناعة والتجارة.

تشكيل الغرفة التجارية ببني سويف

وأنتهت جلسة الإجراءات بإختيار هيئة المكتب لفترة ثانية من 2023 حتى 2027م، والتي تشكلت من: حسن جعفر، رئيسًا، ومحمد دهشان، نائب أول وإسلام أبو دولة، نائب ثان، ونهى الحميلي، سكرتير عام، وعصام هريدي، أمين الصندوق، وأحمد الخشاب، أمين الصندوق المساعد.

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المنتخبون بالغرفة التجارية ببني سويف

وكانت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية ببني سويف، جرت، في 18 يونيو الماضي، وشهدت منافسة بين 12 مرشحًا على 7 مقاعد بالانتخاب، وأسفرت عن فوز المرشحين: حسن عبدالوهاب جعفر وأحمد حسن الخشاب وإسلام عبدالعظيم أبودولة وعصام عصمت هريدي ومحمد حافظ دهشان ووليد حامد قرني ويحيى زكريا محمد.

المعينين بالغرفة التجارية ببني سويف

فيما قرر المهندس أحمد سمير صالح وزير الصناعة والتجارة تعيين 7 أعضاء آخرين، هم: الحسين محمد علي براني، على مصطفى على زايد، مزيان نادر ظريف وهبة، نهى خالد قايد الحميلي، وطلعت سعد عبد المنعم محمود، ووائل محمد يوسف محمد، ومحمد علي محمد حسن.

اختصاصات الغرف التجارية

وتقدم الغرف التجارية عددا من الخدمات الإجرائية والتنشيطية من أجل مساعدة التجار فى الحفاظ على أعمالهم وتنشيط المجالات المختلفة وتأمين أعمالهم، كإعداد البحوث والدراسات الاقتصادية عن السوق للعديد من السلع والخدمات للتعرف على حالة السوق للمساعدة على ايجاد حلول للمشاكل التى تواجه هذا القطاع الهام.

كما تقوم الغرف التجارية بإصدار شهادات ترخيص المزاولة الخاصة بالسجل التجارى والشهادات الخاصة بالتعديلات التى يمكن ان تطرأ على السجل التجاري وكذلك إصدار شهادات المنشأ واعتماد فواتير البضائع المصدرة الى الخارج.

وتُنظم الغرف التجارية أعمال الشعب التجارية المختلفة والتي تهتم بالدفاع عن حقوق الأعضاء من التجار الذين يزاولون التجارة بدائرة المحافظة والعمل على حل المشاكل التي تواجههم، إضافة إلى إعلام الأعضاء بالمعارض والمؤتمرات الدولية والمحلية وكذلك الفرص التصديرية والاستيرادية.

كما ترد الغرف التجارية على المراسلات الواردة من داخل وخارج مصر والخاصة بشأن التبادل التجارى، فضلًا عن إيجاد سبل الاتصال المناسبة بين المصدرين والمستوردين، والعمل على حصر الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المحافظة، ورصد المشاكل التى تعترض الاستثمار فى المحافظة وتقديم الاقتراحات لحلها، إضافة إلى القيام بالدور الاجتماعي نحو الأعضاء عن طريق عمل تأمين جماعي وتوفير الرعاية الصحية لهم.

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