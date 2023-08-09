توقعات بارتفاعات جديدة في أسعار البصل لهذه الأسباب

أسعار البصل في الأسواق، سجلت أسعار البصل انخفاضًا طفيفًا في الأسواق، بنحو جنيه في سوق الجملة، فيما تراوحت أسعار البصل في أسواق التجزئة من 22 جنيهًا حتى 27.5 جنيه، سواء البصل الأبيض أو الأحمر، فهل تشهد الأسواق انخفاضات جديدة في أسعار البصل خلال الفترة المقبلة، أم مزيد من الارتفاعات؟

أسباب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، فيتو

أسباب ارتفاع أسعار البصل ليس سببه توجيه المحصول إلى التصدير

يقول محمد عبد الستار نقيب الفلاحين الزراعيين، إن أسعار البصل ارتفعت في الأسواق ليس بسبب توجيه المحصول إلى التصدير، فلا يتم تصدير الفائض عن الاحتياج، موضحًا أن ما يقال عن إن تصدير البصل هو سبب ارتفاع الأسعار في السوق المحلي ليس صحيحا حيث إن المخصص للتصدير له مزارع خاصة ولا يؤثر على ضخ المحصول محليًا.

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كثرة إنتاج البصل في العام الماضي كبدت المزارعين خسائر كانت السبب في عزوفهم عن زراعته

وأوضح نقيب الفلاحين الزراعيين لـ «فيتو» أن السبب الأساسي في ارتفاع أسعارالبصل يرجع إلى تراجع المساحة المنزرعة هذا العام بسبب الخسائر التي تكبدها المزارعون العام الماضي لكثرة الإنتاج، حيث اضطر الفلاحون إلى بيع البصل بأقل من تكلفة زراعته «برخص التراب»، فعزف الفلاحون عن زراعة البصل العام الجاري، لتتقلص المساحات المنزرعة بصل خلال هذا العام إلى أقل من الربع، وعليه قل المعروض في الأسواق، الذي كانت نتيجته الطبيعة ارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب.

محمد عبد الستار نقيب الفلاحين الزراعيين، فيتو

توقعات بتصاعد أزمة ارتفاع أسعار البصل خلال الثلاثة شهور المقبلة

وتوقع نقيب الفلاحين الزراعيين، تصاعد أزمة ارتفاع أسعار البصل، بارتفاعات جديدة في الأسعار، معللًا سبب توقعه، إلى ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي أدى إلى سرعة تلف البصل، حيث إن البصل من المحاصيل التي لا يتم تخزينها في الثلاجات، بل يتم تخزين المحصول في أجران.

25 % نسبة تلف البصل في أجران التخزين متأثرة بارتفاع درجات الحرارة

وتابع: أن ارتفاع درجات الحرارة أثرت على تلف كميات كبيرة من البصل، مشيرًا إلى أن المزارعين الذين قاموا بتخزين البصل تعرضوا لتلف وفساد كميات كبيرة منه تتراوح من 10 إلى 25 %.

ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، فيتو

لا يوجد حل لمواجهة ارتفاعات أسعار البصل إلا انتظار طرح محصول العروة الجديدة في أكتوبر

وأضاف أن موجة غلاء أسعار البصل الجديدة قادمة مع قلة الكميات المطروحة في الأسواق، ومع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التالف فإن كميات البصل في تناقص مستمر، وليس لدينا أي حل إلا انتظار طرح محصول العروة الجديدة في أكتوبر المقبل، أي 3 شهور من نقص الكميات في الأسواق.

8 % ارتفاعًا في أسعار البصل في المدن مقارنة بالريف

وأشار إلى أن هذا الموسم ارتفعت أسعار البصل ما لا يقل عن 5 أضعاف عن سعره في المواسم السابقة، موضحًا أن أسعار البصل في القرى والمحافظات تباع بسعر 15 جنيهًا أعلى سعر له في السوق، إذ ترتفع أسعار البصل في المدن من 7 إلى 8 % مقارنة بالريف، حيث مع قرب أماكن تخزين البصل وتواجدها في الريف فإن ذلك يقلل من مصاريف وتكلفة نقله، وعليه دائمًا أسعار الخضراوات أرخص في الريف عن المدن.

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