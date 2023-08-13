الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

إخماد حريق داخل منزل بقرية نعيم ببني سويف

حريق ببني سويف، فيتو
حريق ببني سويف، فيتو

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، اليوم الأحد، حريقا شب في منزل بقرية نعيم التابعة لمركز بني سويف، دون وجود خسائر بشرية، أو إصابات، وجاري التحقيق لمعرفة أسباب الحريق وملابساته، وحصر الخسائر.


تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا، يفيد نشوب حريق في منزل بقرية نعيم بمركز بني سويف، الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

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 دفع دفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بعدد سيارتين إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليها وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، حيث تبين أن الحريق شب في منزل بالقرية دون وجود خسائر بشرية أو إصابات.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق للمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بندب المعمل الجنائي للوقوف على اسباب الحريق وملابساته، كذلك تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

 

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