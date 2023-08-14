بدء توزيع زي إضافي للأئمة والواعظات في المديريات، اليوم

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تبدأ وزارة الأوقاف اليوم الإثنين، توزيع زي جديد إضافي و(2 طرحة) لمائة واعظة بمبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي لجميع الواعظات، وهن: لمعرفة الأسماء اضغط هنا.

زي أزهري جديد للأئمة

كما تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، توزيع 6620 زيًّا أزهريًّا جديدًا للأئمة، وسننشر لاحقًا أسماء الأئمة والمديريات وتواريخ توزيع هذه الدفعة، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للأئمة.

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تفتتح وزارة الأوقاف 26 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 18 / 8 / 2023م، منها (23) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (86) مسجدًا، منها (73) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(13) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. الشرقي - قرية زمران النخل – مركز الدلنجات

2. القرية الحمراء – كوم عزيزة – أبو حمص

3. الأحمدية – قرية شنديد– مركز ايتاي البارود

4. عزبة الكوم – مركز الرحمانية

5. النور – قرية أنطون – مركز المحمودية

6. الرحمن – قرية كفر السابي– مركز شبراخيت

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مديرية أوقاف المنيا

7. الهدى – عزبة الملك – برطباط– مغاغة

8. النور – زرابي العامرية الغربية – دير مواس

9. الخلفاء الراشدين – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف كفر الشيخ

10. النصر – عزبة أبو مرسي – المنشأة الكبرى - قلين

11. عزبة 27 الناصرية – بيلا- عزبة 27 الناصرية

مديرية أوقاف أسيوط

12. الخضري – عرامية الخضر-المناشي- ديروط

13. الحسن والحسين – بني عدي القبلية - منفلوط

14. الشرفاء – بني عدي - منفلوط

مديرية أوقاف الشرقية

15. 3 الأبطال ناحية 3 عناني – الصالحية – الحسينية

مديرية أوقاف الدقهلية

16. الصفا والمروة – ديمشلت - دكرنس

مديرية أوقاف سوهاج

17. آل حلفاوي – عرابة أبيدوس - البلينا

18. النور – الزرازرة– دار السلام

19. الرحمن - نجع أحمد علي – جنوب دار السلام

مديرية أوقاف الغربية

20. الكبير- شفا - بسيون

مديرية أوقاف قنا

21. الصحابة - كلاحين - أبنود

مديرية أوقاف الفيوم

22. الهدى – كفر الزعفرانة – إطسا شرق

23. عمر بن الخطاب - سيلا – مركز الفيوم

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الجيزة

1. العتيق – كفر شحاته- العياط

2. شعبان غنيم – العياط

مديرية أوقاف قنا

3. أبو بكر الصديق – النجاحية- نجع حمادي.