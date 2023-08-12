السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير الأوقاف يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بثقة الرئيس السيسي

وزير الأوقاف يهنئي
وزير الأوقاف يهنئي رئيس هيئة قضايا الدولة،فيتو

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة بثقة الرئيس  عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

 

وجاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف لهيئة قضايا الدولة اليوم السبت 12/ 8/ 2023م، وذلك بحضور المستشار أحمد ثابت - أمين عام مساعد رئيس الهيئة، والمستشار محمود عرفات - أمين عام مساعد رئيس الهيئة، والمستشار هاني محمد على-  رئيس المكتب الفني، والمستشار كرم جميل - رئيس القسم القضائي بالوزارة، والمستشار عبد العال جرنه رئيس التفتيش الفني، والمستشار خالد زين - رئيس نادى مستشاري هيئة قضايا الدولة، حيث أشاد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بدور هيئة قضايا الدولة في خدمة المال العام بصفة عامة وقضايا الأوقاف بصفة خاصة.

Advertisements

 


من جانبه أشاد المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة بدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وصيانة وحسن استثمار مال الوقف وخلال اللقاء أهدى  المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة درع هيئة قضايا الدولة أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير. 
 

كما أهدى  وزير الأوقاف المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، نسخة من كتاب الله (عز وجل)، ونسخة من "موسوعة الثقافة الإسلامية".

 

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة وزير الأوقاف

مواد متعلقة

أوقاف القاهرة ترد على أخبار مقتل إمام مسجد بمنطقة الأميرية

الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة

أول مسيحية تعمل في الآثار الإسلامية، 5 معلومات عن مهندسة تطوير مساجد آل البيت

تلاوة خاشعة بصوت الشيخ محمود الخشت من السيدة نفيسة (فيديو)

فضل المواظبة على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

الأوقاف تبدأ توزيع 6 آلاف زي أزهري جديد للأئمة

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

انطلاق 11 قافلة دعوية وافتتاح 9 مساجد في المحافظات

الأكثر قراءة

تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم وأدبي

سعر جرام الذهب اليوم السبت، مؤشر الذهب عالميا 12-8-2023

لطلاب المرحلة الثانية في التنسيق، قوائم الجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة

تنسيق الجامعات 2023، الكليات الأدبية أمام طلاب المرحلة الثانية

قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات

أسعار الذهب تقفز 57 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت

ارتفاع يضرب أسعار الذهب اليوم السبت وقفزة فى عيار الـ21 بالأسواق

بينهم أب ونجلتاه، جنازة شعبية مهيبة لضحايا حادث الصالحية الستة بالشرقية (فيديووصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

تركت المرشد يموت لتحطم الرقم القياسي لتسلق الجبال (فيديو)

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأطول لحية في العالم

طفل يعثر على قطعة نقود عمرها 1800 عام

اختفاء الأسفلت بعد انتهاء قمة "الناتو" يثير الجدل في فيلنيوس (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات الصباح اليوم السبت

سعر اليورو يتوقف دون زيادة في البنك المركزي اليوم السبت

آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك الآن

المزيد

انفوجراف

أزمات تفتك بجيش الاحتلال.. تعديلات قانون السلطة القضائية تهدد أمن إسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اعرف بعض الباعة الفقراء فأترك لهم أكثر من ثمن السلعة بنية الصدقة، فهل تصح هذه النية

كبار علماء الأزهر يحذرون من استغلال حاجات الناس وزيادة أسعار بيع السلع

عباس شومان: الفاسخ للخطبة ليس له الحق في استرداد هداياه

المزيد
الجريدة الرسمية