بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للقليوبية، القناطر الخيرية حديقة مفتوحة في قلب المحافظة

تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية الـ 155، والذي يحتفل به في 30 من أغسطس من كل عام تخليدا لذكرى وضع حجر الأساس للقناطر الخيرية، نسرد بعض المعلومات عن المدينة السياحية بالمحافظة التي تزخر بقلاع الصناعة وأيضا كونها شاهدة على عصور الزراعة بحدائقها المميزة التي تعد مقصدا للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية في الأعياد والمناسبات.

محلج محمد علي

يقع بمنطقة القناطر أول محلج للقطن، أنشئ فى عهد محمد على باشا، ويرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1847 بعد أن انتهى محمد على من بناء العديد من القناطر على امتداد النيل، لتنظيم عمليات الرى فى إطار اهتمامه بالزراعة وخاصة زراعة القطن على مستوى الجمهورية بشكل عام وفى القليوبية بشكل خاص، والذي ظل لعقود طويلة يمتاز عن غيره، من أقطان العالم بالجودة والمتانة.

وبالرغم من الوعود التي تلقاها بالتطوير التي تعاقب عليها المحافظين والوزراء المعنيين إلا أن الأمور تظل كما هي والمحلج تحول لمكان مهجور.

Advertisements

محلج القناطر الخيرية، فيتو

كوبري محمد علي الأثري

يعد مشروع تطوير وترميم وصيانة كوبري محمد علي من أبرز المشروعات لإحياء أحد أهم الأماكن الأثرية بالقناطر الخيرية، حيث يرجع تاريخ إنشاء الكوبري إلى 30 أغسطس عام 1868، حيث بني في عهد محمد علي باشا، وهو من أهم مشروعات تنمية القناطر، بعد أن كان يعاني الإهمال والانهيارات الجزئية، بالإضافة إلى تراكم القمامة، التي تأكل الطبقة الإسمنتية، وكان معرضًا للسقوط في أي لحظة.

القناطر الخيرية، فيتو

حدائق القناطر الخيرية

تعد تلك الحدائق مقصد للمواطنين في كافة أنحاء مصر في أوقات الأعياد والمناسبات الاجتماعية الاستمتاع بالحدائق ومؤخرا أصبح يستمتع البعض بالشلالات الموجودة بها ويطلقون عليها "مصيف الغلابة" للمياة النقية الصافية بتكلفة تكاد تكون منعدمة.

القناطر الخيرية، فيتو

وتعرضت الحدائق الفترة الأخيرة "جنة الشرق "، تحولت حدائق القناطر الخيرية بعد تطويرها ضمن أكبر خطة نفذتها وزارة الري التي تملك الولاية على 11 حديقة تبلغ مساحتها 500 فدان بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية، لتصبح متنفسا لأهالي المدينة والمدن المجاورة بل والمحافظات الأخرى القريبة منها، وذلك بتكلفة استثمارية بلغت 24 مليون جنيه للمرحلة الأولى من المشروع وتشمل 4 حدائق ضمن 11 حديقة وهي «عفلة، النخيل، النيل، البحيرة، الجامع، النموذجية أ، النموذجية ب، أبو أردان، التوفيقي أ، التوفيقي ب والمركز الثقافي».

القناطر الخيرية، فيتو