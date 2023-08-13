الأحد 13 أغسطس 2023
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حوادث

نصب على المواطنين في 30 مليون جنيه، جهود مكثفة لضبط مستريح جديد بالعبور

مستريح بالقليوبية،
مستريح بالقليوبية، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية من جهودها لضبط مستريح جديد أوهم المواطنين بامتلاك الأراضي والشقق السكنية بدائرة قسم أول شرطة العبور، وقام ببيع الوهم لضحاياه، لتحقيق ملايين الجنيهات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شرطة العبور، يفيد تلقي عدة بلاغات من المواطنين، باستيلاء شخص يدعى «محمد.ا.م.م»، مقيم مدينة العبور، على أموالهم وتقدر بأكثر من 30 مليون جنيه، نظير بيع العقارات والشقق السكنية لهما.

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وكشف عدد من الضحايا في شكواهم، وهم «سامح أبو وردة ومحمد شحاته بدران ومحمود جبره»، وغيرهم الكثيرين، أن المتهم ويدعى «محمد.ا.م.م»، لديه مكتب وهمي لمقابلة الضحايا في الحي الأول أمام نادي العبور الرياضي، أخذ منهم ملايين الجنيهات نظير امتلاك شقق سكنية وعندما طالبوه باستلام وحداتهم اكتشفوا أن المتهم باع لهم الوهم، ولا يوجد لديه أى عقارات أو شقق سكنية.

وما زال يقوم بالنصب وبيع الوهم للمواطنين رغم صدور أحكام قضائية كثيرة ضده حملت أرقام «10038/ 2021» و«2643 / 2021» و«5412 / 2022» و«1792/ 2022» و«2643/ 2022» جنح قسم العبور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 

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شبرا الخيمة محافظ القليوبية مديرية أمن القليوبية مدينة العبور

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