الساحل الشمالي، 4 ملايين مشاهدة لأغنية محمد منير وميريام فارس الجديدة (فيديو)

حققت أغنية الساحل الشمالي للكينج محمد منير وميريام فارس 4 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك منذ طرحها قبل أيام على الموقع.

أغنية الساحل الشمالي

أغنية الساحل الشمالي يتعاون فيها الكينج محمد منير مع ميريام فارس لأول مرة، ومن كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم.

كلمات أغنية الساحل الشمالي

وتقول كلماتها الساحل الشمالي:" بتعدي عن يميني وتعدي عن شمالي.. جننتي البحر كله في الساحل الشمالي.. يا اسمر مالك ومالي سيبني اتشمس فحالي.. ومتشغليش في قلبي دا انا قلبي لسه خالي.. انا كنت فحالي ماشي بسأل عمك غباشي.. هو المشمش مجاشي قال بس انتوا الحقوه.. بسأل عالشيوكولاته رد عليه بألاطة.. قالي مفيش غير بطاطا.. طب مش عايز جاتوه.. بردون وحياة ابوكا.. لأ ماتخدنيش في دوكا.. انا هجري على الفلوكة لحسن نتأخروا.. انا لسه جاي تاني من عند الفكهاني.. التفاح اللبناني بيقولوا خلصوه.. استنى لشهر ستة هتلاقي فكل حتة".

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