الساحل الشمالي، 4 ملايين مشاهدة لأغنية محمد منير وميريام فارس الجديدة (فيديو)
حققت أغنية الساحل الشمالي للكينج محمد منير وميريام فارس 4 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك منذ طرحها قبل أيام على الموقع.
أغنية الساحل الشمالي
أغنية الساحل الشمالي يتعاون فيها الكينج محمد منير مع ميريام فارس لأول مرة، ومن كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم.
كلمات أغنية الساحل الشمالي
وتقول كلماتها الساحل الشمالي:" بتعدي عن يميني وتعدي عن شمالي.. جننتي البحر كله في الساحل الشمالي.. يا اسمر مالك ومالي سيبني اتشمس فحالي.. ومتشغليش في قلبي دا انا قلبي لسه خالي.. انا كنت فحالي ماشي بسأل عمك غباشي.. هو المشمش مجاشي قال بس انتوا الحقوه.. بسأل عالشيوكولاته رد عليه بألاطة.. قالي مفيش غير بطاطا.. طب مش عايز جاتوه.. بردون وحياة ابوكا.. لأ ماتخدنيش في دوكا.. انا هجري على الفلوكة لحسن نتأخروا.. انا لسه جاي تاني من عند الفكهاني.. التفاح اللبناني بيقولوا خلصوه.. استنى لشهر ستة هتلاقي فكل حتة".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.