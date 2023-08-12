السبت 12 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

صور جديدة من حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

نشر الفنان  عمرو دياب مجموعة صور من حفله الغنائي الذي أحياه في الساحل الشمالي أمس الجمعة واستمر إلى الساعات الأولى من صباح اليوم وشهد إقبالا جماهيريا كبيرا.

وأحيا الفنان الكبير عمرو دياب حفلًا غنائيًّا ضخمًا بمدينة الساحل الشمالي، انتهى خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط حضور جماهيري ضخم.

عمرو دياب، فيتو 

وأشعل الفنان عمرو دياب الحفل بعدد من الأغاني تنوعت بين القديمة والحديثة، ومنها أغنية أنت هتدلع، والتي ألهبت حماس الجمهور.

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تفاصيل حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

وكشف مصدر مقرب من الهضبة أنه تقاضي أجر 12 مليون جنيه نظير إحياء ذلك الحفل، هذا بجانب تجهيزات المسرح والألعاب النارية والإضاءة وغيرها.

وأضاف المصدر أن حفل الهضبة تتجاوز ميزانيته الـ 20 مليون جنيه.

عمرو دياب، فيتو 

أسعار تذاكر حفلة عمرو دياب في الساحل الشمالي

وطرحت الجهة المنظمة أسعار التذاكر التي جاءت كالتالي:

600 جنيه للتذكرة العادية و1200 جنيه للتذكرة المميزة و80000 ألف جنيه للتذاكر الـ  vip التي تشمل طاولة تكفي عشرة أشخاص بجانب العشاء.

حفل عمرو دياب، فيتو 

وحددت الجهة المنظمة شرطا وحيدا للحفل وهو ممنوع دخول الأشخاص أقل من 12 عامًا.

ومؤخرًا، طرح عمرو دياب برومو أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "والله أبدًا"، ونال البرومو إعجاب الجمهور خاصة وأنه عبارة عن مقطوعة موسيقية من الأغنية مغلفة بلمسة غموض وتشويق.

حفل عمرو دياب، فيتو 

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