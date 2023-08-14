اليوم، انطلاق قافلة متكاملة من جامعة العريش لأهالي مدينة الشيخ زويد
أعلنت جامعة العريش عن تنظيم قافلة متكاملة لخدمة أهالي مدينة الشيخ زويد بمشاركة عدد من الجامعات المصرية لخدمة أهالي مدينة الشيخ زويد، وذلك اليوم الاثنين.
وأعلنت الجامعة عن تنظم قافلة طبية في جميع التخصصات كما تضم القافلة تخصصات "بيطرية، زراعية وتثقيفية"، بالتعاون مع جامعات إقليم شرق الدلتا والقناة، حيث تضم جامعات (قناة السويس – بورسعيد – السويس – دمياط) على أرض المحافظة.
وتزور القافلة مدينة الشيخ زويد وقرية السكاسة بمحافظة شمال سيناء اليوم الاثنين للكشف على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بعد تحويلها للمستشفيات المختلفة.
الاستراتيجية الوطنية لاقتصاد المعرفة
وكانت جامعة العريش قد شاركت فى مؤتمر التميز العلمى والاقتصاد المعرفي، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وأكبر تجمع للباحثين المميزين على مستوى العالم، لوضع رؤية بحثية تطبيقية للجامعة تتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ومشاركة فعالة من ممثلي الجامعة فى وضع الاستراتيجية الوطنية لاقتصاد المعرفة.
قامت هيئة فولبرايت مصر بالتعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى في مصر، بتنظيم المؤتمر، حيث ألقى وزير التعليم العالي الكلمة الافتتاحية تحت عنوان رؤية الوزارة لخريطة البحث العلمي في مصر الاختراع والابتكار وريادة الأعمال والصناعة وربط ابتكارات العلماء المصريين المتميزين بالصناعة والاقتصاد القومى وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة 2030.
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