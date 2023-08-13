داعش يتبنى الهجوم على مرقد شاه جراغ فى إيران (صور)

تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، الهجوم المسلح الذي استهدف مرقد شاه جراغ فى شيراز جنوب إيران.

داعش يتبنى الهجوم على مرقد شاه جراغ

ووفق التلفزيون الإيراني، أعلن تنظيم "داعش" تبني الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي البلاد.

ووفق وكالة "إرنا" تعرض مرقد شاه جراغ (أحمد بن موسى الكاظم) في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب البلاد، مساء اليوم الأحد، لهجوم إرهابي أصيب خلاله 4 أشخاص.

مرقد شاه جراغ ، فيتو

ونقلت الوكالة الإيرانية، عن مسؤولين في مرقد شاه جراغ قولهم، إن أربعة أشخاص بما يشمل اثنين من خدمة المرقد وزائرين اثنين، أصيبوا بإطلاق نار إثر هذا الحادث.

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وجاء في التقرير أيضا، بأن حالة المصابين حرجة للغاية، وهناك أنباء عن استشهاد الخادمين بالمرقد.

وتمكن الإرهابيون، وفق إرنا، من التسلل إلى مرقد شاه جراغ عبر باب المهدي، لتنفيذ العملية.

هجوم أكتوبر على مرقد شاه جراغ فى إيران

وفي يوم 26 اكتوبر عام 2022، كان قد استهدف المرقد بهجوم تبناه تنظيم داعش، أسفر وقتها عن مقتل 13 شخصا وإصابة 30 آخرين، من خدام وزوار المرقد، كما أصيب منفذ الهجوم بإصابة خطيرة في اشتباك مع قوات الأمن والشرطة، ولقي حتفه داخل المستشفى بعدها.

هجوم مرقد شاه جراغ ، فيتو

جدير بالذكر، أن السلطات الإيرانية أعدمت في الـ 8 من يوليو محكومين اثنين أدينا بالهجوم على مرقد شاه جراغ في مدينة شيراز جنوب البلاد والذي أودى بحياة عشرات الأشخاص.

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