البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن مشروعات دير الأنبا أنطونيوس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، في المقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر ومعه اثنين من رهبان الدير وبعض المهندسين ودار الحديث حول مشروعات الدير الخدمية صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن نيافة الانبا يسطس استعرض مع قداسة البابا تواضروس مشروع المدرسة الدولية التي بدأ الدير في إقامتها في مدينة بدر.

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وأثنى قداسة البابا تواضروس على هذه المشروعات التي تخدم المجتمع المصري كله في عدة مجالات، وقدم الشكر لهم على هذه الإنجازات الطيبة.

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي تذكار نياحة البابا تيموثاوس الثاني

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تذكار نياحة القديس البابا تيموثاوس الثاني البطريرك السادس والعشرين من بطاركة الكرازة المرقسية.

البابا تيموثاوس الثاني

وتنيَّح القديس البابا تيموثاوس الثاني البطريرك السادس والعشرون من بطاركة الكرازة المرقسية في مثل هذا اليوم من عام 477 م.

وُلِدَ هذا القديس بمدينة الإسكندرية وترَّهب بأحد أديرة جبل القلمون. وكان عالمًا فاضلًا. وبعد نياحة البابا ديوسقوروس الأول اتفق الآباء الأساقفة والكهنة والأراخنة على اختياره بطريركًا، فرسموه يوم 3 بابه سنة 172 للشهداء

( 455م ).

لحقت بالبابا تيموثاوس شدائد كثيرة في سبيل المحافظة على الإيمان الأرثوذكسي. فقد نفاه الإمبراطور لاون الأول إلى جزيرة غاغرا حيث عاش هناك سبع سنوات، إلى أن أعاده الإمبراطور لاون الثاني إلى كرسيه بكرامة عظيمة.

وقضى بقية أيامه في تثبيت المؤمنين على الإيمان المستقيم. ثم تنيَّح بسلام. بعد أن جلس على الكرسي المرقسي إحدى وعشرين سنة وعشرة شهور.

الأنبا أغناطيوس يناقش ترتيبات الخدمة مع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى

عقد مجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى للأقباط الأرثوذكس، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء بالمحلة الكبرى، بحضور نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة.

تضمن اللقاء بجانب القداس الإلهي كلمة ألقاها نيافة الأنبا أغناطيوس، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.