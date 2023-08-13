الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

تفاصيل مصرع 5 شباب من أسرة واحدة في حادث تصادم بالقليوبية

ضحايا حادث تصادم
ضحايا حادث تصادم كفر شكر، فيتو

كشفت التحقيقات في حادث مصرع 5 شباب من أسرة واحدة إثر حادث تصادم نقل وملاكي  كانوا يستقلونها علي طريق البر الشرقي بطريق بنها -المنصورة عند كفر شكر،  أن السيارة النقل سقطت فوقهم ودهستهم بالكامل.

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 وأشارت التحريات إلى أن الضحايا من  عائلة واحدة من أبناء قرية سنتماي مركز ميت غمر وتوفي آخر الضحايا اليوم داخل العناية المركزة ليلحق بالـ 4 الآخرين  “شقيقه وشقيقته وشقيقين آخرين من أبناء عمه” والذين لقوا مصرعهم جميعا في الحادث. 

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وكان المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز كفر شكر تلقى إخطارا من مستشفى كفر شكر التخصصي بوفاة مهاب طاهر أبو سريع ليلحق بشقيقه وأبناء عمومته متأثرًا بإصابته في حادث تصادم نقل وملاكي أسفر عن مصرع شقيقيه واثنين من أبناء عمومته وجميعهم من مستقلي الملاكي وكانوا عائدين من حفل تخرج أحدهم بإحدى الجامعات. 
وتبين ان الضحايا من  عائلة واحدة من أبناء محافظة الدقهلية خلال عودتهم على الطريق لمحل إقامتهم بقرية سنتماي مركز ميت غمر. 
وجرى نقل الجثث لمستشفى كفر شكر وصرحت جهات التحقيق بدفن المتوفين والاستعلام. 

وتبين مصرع روان ناصر أبو سريع التهامي وشقيقها محمود ناصر أبو سريع التهامي، ونجل عمهما فيصل طاهر أبو سريع التهامي وشقيقته منة الله طاهر أبو سريع التهامي وشقيقهما مهاب طاهر أبو سريع التهامي. 

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق كفر شكر، ووجود ضحايا.  

وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين مصرع 5 شباب، وجرى نقلهم لمستشفى كفر شكر وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها والتي صرحت بدفن جثث الضحايا وطلب التحريات

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اوقاف القليوبية طريق بنها المنصورة شبرا الخيمة مستشفي كفرشكر محافظة القليوبية

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