الأحد 13 أغسطس 2023
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خارج الحدود

فلسطين ترحب بقرار السعودية بتعيين سفير فوق العادة لها بالقدس

فلسطين، فيتو
فلسطين، فيتو

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار السعودية، بتعيين سفير مفوض فوق العادة للمملكة لدى دولة فلسطين وقنصل عام في مدينة القدس.

 

واعتبرت الوزارة أن "توقيت هذا القرار يعكس اهتمام المملكة الشقيقة بالقضية الفلسطينية باعتبارها أحد الأسس التي تعتمد عليها سياسة المملكة الخارجية عربيا وإسلاميا ودوليا، كما أنه يشكل امتدادا لمواقف المملكة العربية السعودية التاريخية والأخوية الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبه".

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كما أعربت الوزارة عن استعدادها للتعاون الكامل مع السفير السديري لتسهيل قيامه بمهامه الجديدة من أجل رفعة شأن العرب والمسلمين وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين المملكة ودولة فلسطين.

 

السعودية تعين سفيرا فوق العادة بالقدس

وعينت المملكة العربية السعودية أمس السبت، سفيرًا فوق العادة مفوضًا وغير مقيم لدى دولة فلسطين وقنصلًا عامًّا بمدينة القدس.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس): "سلم سفير السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة مفوضًا وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلًا عامًّا بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي".

وأضافت: "جرت مراسم تسليم نسخة من أوراق الاعتماد في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمَّان، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري".

وتابعت: "عقب ذلك، استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".

 

في سياق آخر، وصل محمود عباس رئيس فلسطين اليوم الأحد إلى مصر في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية بمدينة العلمين الجديدة.

وتأتي القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مدينة العلمين الجديدة تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يبحث القادة الثلاثة آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، أعرب سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح عن شكره لجهود الشقيقة الكبرى مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستضافة هذه القمة، ومساعيها المقدرة لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة على درب الحرية والاستقلال.

كما أعرب اللوح عن تقدير فلسطين قيادة وشعبا للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني دفاعا عن القدس ومقدساتها.

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