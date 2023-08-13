الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

التحفظ على سائق النقل المتسبب في مصرع 5 أشخاص بحادث كفر شكر

ضحايا حادث كفر شكر،
ضحايا حادث كفر شكر، فيتو

أمرت نيابة القليوبية التحفظ على سائق السيارة النقل والسيارتين المتسببين في حادث طريق كفر شكر الذى أسفر عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة.

محافظ القليوبية في جولة لمدينتي بنها وشبرا الخيمة لتفقد مشروع ممشى النيل

أوقاف القليوبية تفتتح مسجد بعد تجديده بتكلفة 2 مليون جنيه

كما قررت جهات التحقيق ندب المهندس الفني لفحص السيارتين المتسببتين في الحادث وسؤال سائق النقل، فيما تمكنت أجهزة المرور من إعادة حركة المرور على الطريق ورفع آثار الحادث.

تلقي المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز كفر شكر إشارة من مستشفي كفر شكر التخصصي بوفاة " مهاب طاهر أبو سريع " ليلحق بشقيقه وأبناء عمومته متأثرًا بإصابته في حادث تصادم سيارتى نقل وملاكي أسفر عن مصرع شقيقيه واتنين من أبناء عمومته وجميعهم من مستقلي الملاكي وكانوا عائدين من حفل تخرج أحدهم بأحد الجامعات.

Advertisements

كان طريق البر الشرقي بكفر شكر في القليوبية شهد حادث تصادم مروع أسفر عن مصرع 5 من عائلة واحدة من أبناء محافظة الدقهلية خلال عودتهم علي الطريق لمحل إقامتهم بقرية سنتماي مركز ميت غمر.

وتم نقل الجثث لمستشفي كفر شكر وصرحت جهات التحقيق بدفن المتوفين وتبين مصرع " روان ناصر أبو سريع التهامي" وشقيقها" محمود " ونجل عمهما " فيصل طاهر أبو سريع التهامي " وشقيقته" منة الله" وشقيقهما " مهاب".

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق كفر شكر، ووجود ضحايا وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين مصرع 5 شباب وتم نقلهم لمستشفى كفر شكر وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على جهات التحقيق التي صرحت بدفن جثث الضحايا وطلب تحريات المباحث حول الحادث.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اوقاف القليوبية حادث كفر شكر محافظة الدقهلية محافظة القليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

وفاة الحالة الخامسة في حادث تصادم كفر شكر

محافظ القليوبية في جولة لمدينتي بنها وشبرا الخيمة لتفقد مشروع ممشى النيل

رئيس تجارية القليوبية: تأسيس الشركات إليكترونيا يجذب مستثمرين جدد

محافظ القليوبية يتابع مشروعات كفر شكر، أبرزها محطة مياه وموقف السيارات

الأكثر قراءة

حارس الأهلي يعلن الرحيل رسميا عن القلعة الحمراء

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

شاب يقتل 3 أشخاص ويصيب 9 آخرين إثر خلافات على الميراث بعين شمس

أهالي سنتماي بالدقهلية في انتظار وصول جثامين 5 من ضحايا حادث حفل الزفاف

الحرب على المشيخة، تفاصيل مخطط بناء جامعة بديلة للأزهر فى تركيا

فضيحة بوزارة الصحة.. إهدار ملايين الجنيهات لتطوير مستشفى تم تطويره فى 2017

التحفظ على سائق النقل المتسبب في مصرع 5 أشخاص بحادث كفر شكر

مصطفى محمد يسجل في خسارة نانت أمام تولوز 2-1 بالدوري الفرنسي

Advertisements

منوعات

المزيد

تقرير: يوليو الشهر الأكثر جفافًا خلال القرن الحالي في البرتغال‎

صورة لمكتبة عائمة على سطح مياه مغطى بالورد تثير رواد مواقع التواصل

13 محافظة عراقية قد تتجاوز درجة الغليان الحراري

بقرة تدهس طفلة عدة مرات في الهند (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 13-8-2023 بالأسواق

أسباب ارتفاع أسعار المكرونة السائبة في الأسواق

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أكبر 10 دول منتجة للقمح في العالم خلال 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأخرس في المنام وعلاقته بعدم القدرة على حل مشاكله

علي جمعة: القائم بحماية أمن الوطن مشروع شهيد

ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟ وهل يجوز شرعًا؟.. الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية