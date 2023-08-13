كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة تعدي أحد أفراد الأمن على مواطن داخل مسجد السيدة زينب.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على أحد الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية تضمن الزعم بقيام أحد أفراد الأمن بالتعدي على أحد الأشخاص داخل مسجد السيدة زينب.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام أحد أفراد الأمن الإداري بمحاولة صرف المصلين عقب الانتهاء من الصلاة لمنع التزاحم وفقًا للإجراءات المتبعة داخل المسجد دون حدوث تعدي.

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