الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

انقلاب سيارة ميكروباص بنفق الزهراء في المعادي

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

انقلبت منذ قليل، سيارة ميكروباص بها ١٦ راكبا وذلك على طريق نفق الزهراء بالمعادي اتجاه السخنة ودفعت هيئة الإسعاف بـ٣ سيارات .

وجاري حصر عدد المصابين وإسعافهم.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

حوادث السيارات على الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

Advertisements

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفى عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6 متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100 كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

انقلاب سيارة ميكروباص حوادث السيارات موقع فيتو نفق الزهراء نقلاب سيارة اسعاف

مواد متعلقة

حجز صاحب شركة للصناعات الغذائية هارب من 472 سنة بالحبس بالتجمع الأول

أول قرار ضد 3 أشخاص سرقوا كمية من الكابلات النحاسية في التجمع الأول

حجز تشكيل عصابي تخصص في سرقة سيارات الربع نقل

التحقيق بواقعة سيارة دهست سيدة أثناء عبورها طريق السويس

مصرع ٣ وإصابة ٣ في تصادم سيارتين ملاكي ونقل بكفر الشيخ

تأجيل محاكمة 22 متهما في خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة

السيطرة على حريق مصنع طباعة وتغليف بمنطقة الروبيكى

أول صور لحريق مصنع طباعة في بدر

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الأحد 13-8-2023

ساويرس يعلق على سخرية وليد الفراج من الديربي المصري بين الأهلي والزمالك

فضيحة بوزارة الصحة.. إهدار ملايين الجنيهات لتطوير مستشفى تم تطويره فى 2017

حارس الأهلي يعلن الرحيل رسميا عن القلعة الحمراء

كواليس الصفقة المليارية بين إيران وأمريكا بوساطة قطرية

اخبار الأهلي، أزمة محمد شريف تشتعل وكواليس جديدة في قيد صلاح محسن

محمد شريف يرفض تمديد عقده مع الأهلي ويقترب من الرحيل

Advertisements

منوعات

المزيد

13 محافظة عراقية قد تتجاوز درجة الغليان الحراري

بقرة تدهس طفلة عدة مرات في الهند (فيديو)

إعلان غامض لشقة مسكونة يثير المخاوف، والمكتب العقاري: محروقة قبل كدة

تحدث من 20 إلى 30 عاما، عواصف عملاقة في زحل تشبه أعاصير الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات الصباح اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر السكر اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

معدل البطالة بين الشباب خلال عام 2022 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء تحذر المخطوبين من هذا السلوك

تفسير رؤية الرجل الأسمر في المنام وعلاقتها بالتعرض لأزمات كثيرة

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية