الأحد 13 أغسطس 2023
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حوادث

حجز صاحب شركة للصناعات الغذائية هارب من 472 سنة بالحبس بالتجمع الأول

حجز صاحب شركة للصناعات
حجز صاحب شركة للصناعات الغذائية هارب، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة ، بحجز (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصناعات الغذائية، مقيم بالجيزة) لكونه هارب من تنفيذ 308 أحكام قضائية بإجمالي مدد حبس 472 سنة وكفالات (مليون و150 ألف جنيه) حال اختبائه بإحدى الوحدات السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة وذلك ٢٤ ساعة على ذمة وصول التحريات.

ضبط صاحب شركة للصناعات الغذائية هارب من 472 سنة بالحبس بالتجمع الأول

 وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

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أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة التجمع نيابة القاهرة الجديدة وزارة الداخلية القاهرة الجديدة

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