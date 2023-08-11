زيلينسكي يقيل المسئولين عن التجنيد العسكري في كل مناطق أوكرانيا

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرارا اليوم الجمعة بإقالة المسئولين عن التجنيد العسكري في كل مناطق أوكرانيا.

تحرش جنسي بالمجندات في الجيش الأوكراني

وجاء هذا القرار بعدما تعهدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هنا ماليار، بالمساعدة في ملاحقة قادة الجيش المتهمين بـ"التحرش الجنسي"، بعد أن أثيرت مزاعم عن السلوك "غير المقبول" من قبل مجندة تحدث لصحيفة "الجارديان" البريطانية.



تحرش وابتزاز بين صفوف الجيش الأوكراني



ودعت ماليار من زعموا أنهم استُهدفوا بالتحرش والابتزاز لمقابلتها، وذلك بعد أن زعم أحد المبلغين عن المخالفات أن قائدا في وحدة قتالية أمر مجندات بممارسة الجنس معه أو إرسال أزواجهن إلى الجبهة.

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وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني إنها ستحقق في مزاعم بأن نساء في القوات المسلحة قد تعرضن للتهديد بإرسالهن إلى وحدات الطب النفسي لإثارة مزاعم التحرش الجنسي أو السعي إلى النقل إلى وحدة قتالية، محذرة المتهمين من أنها سترفع شخصيا أي قضايا ذات مصداقية إلى الشرطة.

وهناك ما يقرب من 60 ألف امرأة تخدم في القوات المسلحة الأوكرانية، منهن 5000 في الخطوط الأمامية.



قصة مجندة أوكرانية تعرضت للابتزاز



والأسبوع الماضي، كشفت مجندة أوكرانية تدعى نادية هاران، عن تعرض بعض المجندات لـ"التحرش الجنسي"، وفقا لتقرير لصحيفة "الجارديان".

وأكدت المجندة الأوكرانية أن هناك من "يحتقر فكرة تواجد المرأة في الجيش، وهناك من يستغل النساء ويهددهن ويبتزهن".

وقالت هاران إن أحد كبار الضباط أخبر بعض المجندات أنه سوف يرسل أزواجهن إلى خطوط القتال الأمامية لـ"يموتوا" إذا لم يمارسن الجنس معه".

ومن جانبها أكدت ماليار أنها ستلتقي هاران وتحمي أي مجندة تتقدم بشهادتها.

وقالت: "أقول لكل النساء في القوات المسلحة أن يكتبوا لي بيانا، سأتصل بالشرطة للتحقيق في هذا، هذه الأشياء غير مقبولة، لا يمكن معاملة المرأة بهذه الطريقة، سأحميهم".



ملابس الجيش الأوكراني للنساء



وفي حديثهن لـ"الجارديان" اشتكت بعض المجندات من عدم مناسبة ملابس الجيش للنساء، ومن أن الدروع الواقية للبدن التي يوفرها الجيش ليست مصممة لأجساد الإناث.

وعن ذلك، أكدت ماليار أن زيا جديدا للجنود تمت الموافقة عليه الآن وأن العقد مطروح للمناقصة، ومن المتوقع توزيع الطقم الجديد هذا الخريف.

