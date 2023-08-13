الأحد 13 أغسطس 2023
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اقتصاد

خبير: المؤشر الثلاثيني هو القلب النابض لسوق المال المصري

أحمد سعد خبير أسواق
أحمد سعد خبير أسواق المال، فيتو

ارتفعت مؤشرات حركة التداولات اليوم الأحد بالبورصة المصرية، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي 1.214 تريليون جنيه، لتربح نحو 12 مليار جنيه، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% عند مستوى 17856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% عند مستوى 21704  نقاط.

اقرأ التالى: البورصة تربح 12 مليار جنيه في ختام تعاملات بداية الأسبوع

 

البورصة المصرية، فيتو 

 

أحمد سعد: المؤشر الثلاثينى هو المؤشر الرئيسى والقلب النابض والمحرك الاساسى لسوق المال المصرى

ارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% عند مستوى 7475 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55 % عند مستوى 3599 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72%  عند مستوى 5324 نقطة. 

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ومن جانبة قال أحمد سعد خبير أسواق المال لـ “فيتو”: المؤشر الثلاثينى وهو مؤشر أكبر 30 شركة فى السوق مقيدة بالبورصة المصرية هو المؤشر الرئيسى والقلب النابض والمحرك الاساسى لسوق المال المصرى  وهو الأكثر جاذبية للاستثمار من قبل العرب والأجانب.

 

البورصة المصرية، فيتو 

 

أحمد سعد: إلغاء المؤشر السبعينى لعدم أهميته بسبب عدم جدوى العوائد الاستثمارية 

وأضاف سعد قائلا: تم الغاء المؤشر الخمسينى بسبب عدم جدوى العوائد الاستثمارية منه وعدم القدرة على افادة سوق المال المصرى، مشيرا إلى أن الاعتماد الاساسى ينصب على على الشركات المقيدة بالمؤشر الرئيسى بايجى اكس 30 الجاذب الأكبر للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

لماذا الاستثمار فى البورصة المصرية هو الأكثر تميزا 

يمكن القول إن الاستثمار فى البورصة المصرية بسوق المال يعد الأرخص عالميا قياسا بأي استثمارات أخرى حيث إنه نتيجة للأحداث السابق حققت استثمارات كثيرة العديد من المكاسب مثل الذهب الذي يعد الملاذ الآمن في ظل الأحداث السابقة والبترول والعقارات كلها استثمارات حققت نجاحا كبيرا خلال الفترات السابقة. 

 

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