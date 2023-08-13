انطلاق البرنامج التدريبي لرفع كفاءة العاملين بمنظومة المراكز التكنولوجية في البحيرة (صور)

نظم المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة اُولى برامجه التدريبية لرفع كفاءة العاملين على منظومة المراكز التكنولوجية بنطاق عدة قرى (كوم البركة، دفشو، زُهرة، وقومبانية أبو قير)، لضمان تطبيق أعلى معدلات الجودة فى تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ خطة التحول الرقمي.

انطلاق البرنامج التدريبي لرفع كفاءة العاملين بمنظومة المراكز التكنولوجية بمحافظة البحيرة، فيتو

انطلاق البرنامج التدريبي لرفع كفاءة العاملين بمنظومة المراكز التكنولوجية بمحافظة البحيرة، فيتو

انطلاق البرنامج التدريبي لرفع كفاءة العاملين بمنظومة المراكز التكنولوجية بمحافظة البحيرة، فيتو

وتضمن التدريب استعراض لأهم الملاحظات التي تم رصدها من خلال مشرفي النظام والعاملين بالمركز التكنولوجي خلال متابعتهم لتقارير القرى علي المنظومة، كما تم التأكيد علي الدقة في إدخال البيانات وأرشفتها ومتابعة إنهاء المعاملات علي المنظومة، وكذلك سرعة إنهاء كافة المتأخرات من خلال متابعة الطلبات مع الإدارات والرد علي الاستفسارات الواردة من القرى.

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انطلاق البرنامج التدريبي لرفع كفاءة العاملين بمنظومة المراكز التكنولوجية بمحافظة البحيرة، فيتو

انطلاق البرنامج التدريبي لرفع كفاءة العاملين بمنظومة المراكز التكنولوجية بمحافظة البحيرة، فيتو

انطلاق البرنامج التدريبي لرفع كفاءة العاملين بمنظومة المراكز التكنولوجية بمحافظة البحيرة، فيتو

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة للتحول الرقمي لتيسير الخدمات المقدمه للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التى يقوم بها الموظفين، وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية وتنمية قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية لبناء جهاز إداري كفء وفقًا لأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 م.