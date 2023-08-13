الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بسبب ارتفاع درجات الحرارة

شركات النفط العراقية ترفع الرايات البنفسجية

علم العراق، فيتو
علم العراق، فيتو

سجل العراق درجات حرارة غير مسبوقة في تاريخه فاقت الخمسين درجة في بعض المناطق، وتأهبت شركات النفط جنوبًا لذلك، فقد رفعت الشركات النفطية الاستثمارية في محافظة البصرة الرايات البنفسجية، بعد تجاوز درجات الحرارة الـ52 مئوية، بحسب شبكة العربية.

 وتشير تلك الراية إلى الأشعة فوق البنفسجية القصيرة، وهي الأشد خطرًا على الإنسان، إذ تؤدي إلى الإصابة بضربة الشمس، وتعمل على قتل الخلايا الحية في الجسم.

وتعمد الكثير من الشركات إلى رفع إشارة التحذير المذكورة لتنبيه العاملين فيها لاتخاذ أعلى درجات الحيطة.

Advertisements

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أفادت بوقت سابق، تسجيل 13 محافظة، درجات حرارة تفوق 50 درجة مئوية كحد أقصى.

 كما أوضحت أن أعلى درجة حرارة سجلت يوم السبت الماضي في محطة خانقين وهي 52.5 درجة.

 يذكر أن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك كان حذر، الأربعاء، من أن ما يواجهه العراق من ارتفاع في درجات الحرارة وجفاف هو بمثابة "إنذار" للعالم أجمع، وذلك في ختام زيارته إلى هذا البلد الذي يعدّ من الأكثر عرضة لبعض آثار التغير المناخي. 

وخلال جولته في العراق حيث فاقت درجات الحرارة الخمسين، ووسط جفاف شديد، زار تورك جنوب البلاد حيث "الحقول جرداء رازحة تحت وطأة الجفاف"، كما قال.

كما أكد في ختام زيارة دامت أربعة أيام، أن "ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وفقدان التنوع البيئي،   باتت واقعًا، معتبرا أنه بمثابة إنذار إلى العراق والعالم أجمع".

وللعام الرابع على التوالي، يواجه العراق، البلد الخامس الأكثر تأثّرًا بالتغير المناخي في العالم بحسب الأمم المتحدة، موجة جفاف قاسية.

 ويعود ذلك إلى تراجع نسبة الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة.

كما تحمل السلطات جزءا من المسؤولية إلى سدود تبنيها كل من تركيا وإيران على منابع دجلة والفرات، ما يسبب انخفاضًا في منسوب الأنهر التي تعبر العراق.

وفي يوليو، حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن منطقة الأهوار التاريخية في جنوب البلاد تشهد "أشد موجة حرارة منذ 40 عامًا"، متحدثة كذلك عن تراجع شديد لمنسوب المياه.

الإفراج عن "تليجرام" في العراق

سر منع المدرسين الذكور من التدريس للبنات في العراق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ارتفاع في درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة الأرصاد الجوية الاشعة فوق البنفسجية العراق

مواد متعلقة

الإفراج عن "تليجرام" في العراق

سر منع المدرسين الذكور من التدريس للبنات في العراق

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخرين شمال العراق

الأكثر قراءة

حارس الأهلي يعلن الرحيل رسميا عن القلعة الحمراء

أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الأحد 13-8-2023

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

ساويرس يعلق على سخرية وليد الفراج من الديربي المصري بين الأهلي والزمالك

فضيحة بوزارة الصحة.. إهدار ملايين الجنيهات لتطوير مستشفى تم تطويره فى 2017

الحكومة تناقش وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقارات

اخبار الأهلي، أزمة محمد شريف تشتعل وكواليس جديدة في قيد صلاح محسن

فتح باب الاشتراك في كأس مصر وهذا آخر موعد لسداد الرسوم

Advertisements

منوعات

المزيد

تقرير: يوليو الشهر الأكثر جفافًا خلال القرن الحالي في البرتغال‎

صورة لمكتبة عائمة على سطح مياه مغطى بالورد تثير رواد مواقع التواصل

13 محافظة عراقية قد تتجاوز درجة الغليان الحراري

بقرة تدهس طفلة عدة مرات في الهند (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسباب ارتفاع أسعار المكرونة السائبة في الأسواق

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات الصباح اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أكبر 10 دول منتجة للقمح في العالم خلال 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: القائم بحماية أمن الوطن مشروع شهيد

ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟ وهل يجوز شرعًا؟.. الإفتاء ترد

دار الإفتاء تحذر المخطوبين من هذا السلوك

المزيد
الجريدة الرسمية