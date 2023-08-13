شركات النفط العراقية ترفع الرايات البنفسجية

بسبب ارتفاع درجات الحرارة

سجل العراق درجات حرارة غير مسبوقة في تاريخه فاقت الخمسين درجة في بعض المناطق، وتأهبت شركات النفط جنوبًا لذلك، فقد رفعت الشركات النفطية الاستثمارية في محافظة البصرة الرايات البنفسجية، بعد تجاوز درجات الحرارة الـ52 مئوية، بحسب شبكة العربية.

وتشير تلك الراية إلى الأشعة فوق البنفسجية القصيرة، وهي الأشد خطرًا على الإنسان، إذ تؤدي إلى الإصابة بضربة الشمس، وتعمل على قتل الخلايا الحية في الجسم.

وتعمد الكثير من الشركات إلى رفع إشارة التحذير المذكورة لتنبيه العاملين فيها لاتخاذ أعلى درجات الحيطة.

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وكانت هيئة الأرصاد الجوية أفادت بوقت سابق، تسجيل 13 محافظة، درجات حرارة تفوق 50 درجة مئوية كحد أقصى.

كما أوضحت أن أعلى درجة حرارة سجلت يوم السبت الماضي في محطة خانقين وهي 52.5 درجة.

يذكر أن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك كان حذر، الأربعاء، من أن ما يواجهه العراق من ارتفاع في درجات الحرارة وجفاف هو بمثابة "إنذار" للعالم أجمع، وذلك في ختام زيارته إلى هذا البلد الذي يعدّ من الأكثر عرضة لبعض آثار التغير المناخي.

وخلال جولته في العراق حيث فاقت درجات الحرارة الخمسين، ووسط جفاف شديد، زار تورك جنوب البلاد حيث "الحقول جرداء رازحة تحت وطأة الجفاف"، كما قال.

كما أكد في ختام زيارة دامت أربعة أيام، أن "ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وفقدان التنوع البيئي، باتت واقعًا، معتبرا أنه بمثابة إنذار إلى العراق والعالم أجمع".

وللعام الرابع على التوالي، يواجه العراق، البلد الخامس الأكثر تأثّرًا بالتغير المناخي في العالم بحسب الأمم المتحدة، موجة جفاف قاسية.

ويعود ذلك إلى تراجع نسبة الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة.

كما تحمل السلطات جزءا من المسؤولية إلى سدود تبنيها كل من تركيا وإيران على منابع دجلة والفرات، ما يسبب انخفاضًا في منسوب الأنهر التي تعبر العراق.

وفي يوليو، حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن منطقة الأهوار التاريخية في جنوب البلاد تشهد "أشد موجة حرارة منذ 40 عامًا"، متحدثة كذلك عن تراجع شديد لمنسوب المياه.