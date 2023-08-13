الإفراج عن "تليجرام" في العراق

أصدرت وزارة الاتصالات العراقية، أمس السبت، قرارا برفع الحظر عن تطبيق تليجرام بعد أيام على حظره.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "نسترعي عناية المواطنين الأعزاء إلى أننا سترفع الحجب عن تطبيق التلجرام في العراق اعتبارا من اليوم الأحد، بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء المحترم وذلك لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين، وإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".

Advertisements

حرية التعبير عن الرأي

وأوضح البيان: "وبهذا الصدد نؤكد بأننا لا نقف ضد حرية التعبير عن الرأي، وإنما نشدد على أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين".

من جانبه، كشف مصدر حكومي عراقي، أمس الأول الجمعة، لوكالة “روسيا اليوم”، عن بدء تعاون مسئولين في شركة تليجرام مع الحكومة العراقية بشأن التسريبات وأمن المعلومات.

يذكر أن الحكومة العراقية حظرت قبل أيام تطبيق التليجرام بسبب ما أسمته "تأثيره على الأمن القومي".