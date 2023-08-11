سر منع المدرسين الذكور من التدريس للبنات في العراق

مؤخرا، تم الكشف عن حقيقة منع المدرسين الذكور من التدريس في مدارس البنات في العراق، فقد كشفت لجنة التربية بالبرلمان العراقي، عن حقيقة الأنباء التي تحدثت عن إبعاد المدرسين الذكور عن مدارس البنات في العراق، وموقفها من ذلك القرار.

وأوضح نائب رئيس اللجنة، جواد عويز الغزالي، لوكالة "شفق نيوز" أن الأنباء التي تحدثت عن إبعاد المدرسين الذكور عن مدارس البنات "حديث متداول".

منع وقوع حوادث

وأشار الغزالي إلى عدم صدور قرار رسمي من وزارة التربية بهذا الخصوص "حتى الآن"، مشيرا إلى أن اللجنة "تؤيد القرار لمنع وقوع حوادث خاصة في المدارس المتوسطة والإعدادية".

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وشرح تفاصيل وجود "نقص في الكوادر التربوية"، قائلا: "لا ينبغي إحداث شواغر، وبالتالي حرمان الطلبة من الدراسة، لذلك سيتم طرح هذا الموضوع في اجتماعات اللجنة المقبلة في سبيل الموازنة قدر الإمكان بين المحافظة على التقاليد والقيم، وفي الوقت نفسه على المستوى العلمي للمؤسسة التربوية".

من جانب آخر، طالبت منظمة العفو الدولية العراق بـ "الإلغاء الفوري" لحظر استخدام وسائل الإعلام مصطلحي "المثلية الجنسية" و"الجندر" في بيان استجابة لتوجيه صادر عن الهيئة المنظمة الرسمية لوسائل الإعلام العراقية.

"الشذوذ الجنسي"

وفي السياق، قالت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية (CMC) الأربعاء الماضي: إن وسائل الإعلام يجب أن تستبدل مصطلح "المثلية الجنسية" بـ"الشذوذ الجنسي" في خطابها المنشور والمذاع.

وأكدت منظمة العفو إن هذه الخطوة "خطيرة"، وأنها قد تغذي التمييز والهجمات العنيفة ضد أفراد مجتمع المثليين.

وأوضحت آية مجذوب، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "هذا هو الاعتداء الأحدث في سلسلة من الاعتداءات على حرية التعبير تحت ستار "الآداب العامة".

وقالت مجذوب: أن شيطنة استخدام مصطلح "الجندر" يُجسد "تجاهلا قاسيا لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الوقت الذي يُبلغ فيه المجتمع المدني عن زيادة في الجرائم ضد النساء والفتيات، في ظل الإفلات من العقاب على نطاق واسع".

الحق في حرية التعبير وعدم التمييز

وأشارت المسؤولة في "أمنيستي"، قائلة: "يجب على السلطات العراقية أن تلغي هذا القرار فورًا، وأن تضمن احترامها للحق في حرية التعبير وعدم التمييز لجميع الأفراد في البلاد، بصرف النظر عن جنسهم أو ميولهم الجنسية".

وذكرت منظمة العفو أن هناك زيادة في الانتقادات الموجهة لحقوق مجتمع الميم في العراق، بما في ذلك الحرق المتكرر لأعلام "قوس قزح".

الحرارة في العراق.. نار

وعلى صعيد الأحوال الجوية في العراق، ومع اشتداد درجات الحرارة، تزداد صعوبة القيام في الأعمال بشكل عام وتصبح شبه مستحيلة في الأفران بسبب الحرارة المرتفعة جدًا.

وفي ختام زيارة للعراق استغرقت أربعة أيام، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن حرارة الصيف الشديدة والتلوث في جنوب العراق يشيران إلى أن "حقبة الغليان العالمي" قد حلت.

وقد التقى تورك خلال زيارته لبلاد الرافدين بعدد من القادة وزار أنحاء في البلاد بينما بلغت درجات الحرارة أحيانا 50 درجة مئوية.

وتناول خلال الزيارة ملف حقوق الإنسان مع التركيز على تغير المناخ.