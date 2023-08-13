صحة الفيوم تنظم تدريبا متقدما للأطباء والتمريض بوحدات مبادرة قلبك أمانة

نظمت إدارة الرعاية الأساسية لمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، تدريبا للأطباء والتمريض العاملين بوحدات مبادرة " قلبك أمانة " على استخدام جهاز رسم القلب، ويستكمل بتدريب عملي في مستشفى الفيوم العام، تناول التدريب شرح رسم القلب الطبيعى والاختلافات فى رسم القلب، وكيفية تركيب جهاز رسم القلب، وكيفية قراءة رسم القلب، وتشخيص جلطات القلب، وقصور الشرايين التاجية، والتعامل مع حالات الذبحة الصدرية، وارتفاع ضغط الدم سريعا.

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بداية المبادرة

يذكر أن مبادرة قلبك أمانة، قد بدأت فى شهر فبراير الماضى فى 9 وحدات" مركز طبى كيمان فارس بمدينة الفيوم - وحدتى العزب ومنشأة عبدالله بمركز الفيوم، مركز طبى سنهور القبلية بإدارة سنورس، مركز طبى الغرق بإدارة إطسا، المركز المتميز بالشواشنة بإدارة يوسف الصديق، مركز طبى ابو جنشو ووحدة النصارية بادارة ابشواى، المركز المتميز بسرسنا بإدارة طامية.

قوافل طبية

يذكر أن مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، نظمت ضمن مبادرة 100 يوم صحة، قافلة طبية مجانية على مدار يومين، بقرية قلمشاة التابعة لمركز إطسا، وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم 1966 مريضا، وبلغ المرضى المحولين لاستكمال العلاج بالمستشفيات 3 حالات، وتم إجراء فحوصات معملية واشعة استفاد منها، 77 حالة، وبلغ غدعدد حالات الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر 92 حالة، واستفاد من ندوات التثقيف الصحى 155 مواطنا.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن القوافل مستمرة علي مدار العام، حتي تصل الخدمة الطبية المتميزة الي كل مواطن علي أرض محافظة الفيوم، في كل القري والنجوع المحرومة من الخدمة الطبية المتميزة، حافظا علي الصحة العامة للمواكنين، في إطار خطط الدولة التي تصح صحة المواطنين علي رأس أولوياتها.

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