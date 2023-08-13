الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

مياه الأقصر تعقد ورشة عمل لبحث مشاكل ومعوقات المستثمرين

جانب من ورشة العمل،
جانب من ورشة العمل، فيتو

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ورشة عمل بديوان عام المحافظة تحت عنوان (الصرف الصناعي وتأثيره علي منظومة الصرف الصحي والبيئة وبحث مشاكل ومعوقات المستثمرين)، تحت رعاية المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر وتوجيهات اللواء مهندس محمد يحيي كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.  

وناقشت الورشة ما قد يواجه المستثمرين من مشكلات تتعلق بالبيئة والصرف الصناعى وأخرى خاصة بالمياه والصرف الصحي وطرق تجنبها أو العمل على حل تلك المعوقات في حال حدوثها.

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جاء ذلك بحضور كل من العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر ونجلاء عبد العال مدير عام هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة ودكتور ممدوح محمد مسؤول الصرف الصناعي بالشركة القابضة ودكتور محمود فايز مدير عام الصرف الصناعي بشركة مياه الأقصر وهاني فتحي مدير عام خدمة العملاء بشركة مياه الأقصر بالإضافة إلى عدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالأقصر.

كما نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر برئاسة اللواء مهندس محمد يحيى كمال وبالتعاون مع مديرية الأوقاف والكنيسة المصرية والمجلس القومي للمرأة، ندوات توعوية؛ بأهمية دور رجال الدين في الحفاظ على مياه الشرب وترشيد استهلاكها والحفاظ على الصرف الصحي، خاصة المشروعات المقامة حاليا (المشروع الرئاسي حياة كريمة - الصرف الصحي المتكامل بقرى الريف المصري الممول من البنك الأفريقي)، وذلك بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة بالقرى.

وحاضر بالندوة كلا من الشيخ سيد عبد الدايم مدير مديرية أوقاف الأقصر والقمص ميتاؤوس زخاري وكيل مطرانية إسنا والدكتورة أماني محمد المدني مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الأقصر وذلك بحضور عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي الذين حرصوا على دعم رسالة الحفاظ على مياه الشرب والمشاريع الحديثة المقامة بقرى ومدن محافظة الأقصر.

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