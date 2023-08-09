الأمن العام يكشف ملابسات مقتل ربة منزل بالإسماعيلية وضبط مرتكب الواقعة

تمكن قطاع الامن العام من كشف ملابسات واقعة مقتل ربة منزل بالإسماعيلية وضبط مرتكب الواقعة وامرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



مقتل ربة منزل بالإسماعيلية

تلقى مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) وبها جروح طعنية بالجسم.



و بالانتقال والفحص وبسؤال زوج المجنى عليها قرر بأنه لدى عودته للمنزل وبرفقته أنجاله عثر على زوجته مُسجاة على ظهرها وبها عدة طعنات وإكتشافه سرقة بعض محتويات المنزل (2 تابلت، خاتم ذهب، مبلغ مالى) فقام بنقلها للمستشفى لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها.

Advertisements



و تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية باشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد الوزير للامن العام،أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز).



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة، وعُثر على الأداتين المستخدمتين فى الواقعة (مفتاح، سكين) بمحل الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ