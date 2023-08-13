الأحد 13 أغسطس 2023
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خارج الحدود

سقوط عدد من المصابين في هجوم تركي على الجيش السوري

طائرة مسيرة، فيتو
طائرة مسيرة، فيتو

أعلن  المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن  طائرة مسيرة تركية قصفت  نقاطا تابعة للجيش السوري في منبج مما أسفر عن سقوط جرحى.

هجوم تركي على نقطة للجيش السوري 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن التلفزيون السوري، أنه تم سماع دوي أصوات انفجارات في محيط العاصمة دمشق، بينما قالت وسائل إعلام سورية إن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة.

وقال التلفزيون السوري إن  قوات  الدفاع الجوي التابعة للجيش تصدت لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.

ومن جانبها، ذكرت قناة "الإخبارية" السورية إن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق، مؤكدة أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم صواريخ العدوان.

وفي السياق ذاته ومن قبل عدة أيام شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على مواقع في محيط دمشق، وفق ما أفاد التلفزيون السوري الرسمي.

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إطلاق مضادات جوية

وسمعت أصوات انفجارات بوضوح في أرجاء العاصمة السورية، تلا ذلك سماع إطلاق مضادات جوية، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

ومن جانبها قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن: " العدو الإسرائيلي نفذ  عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة

وأكد المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ما أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

ومنذ اندلاع أحدث العنف في سوريا في عام 2011، وكثفت إسرائيل غاراتها الجوية ضد الجيش السوري في عدة مناطق، بهدف تدمير قدراته.

وتعرض مطار دمشق الدولي لعدوان إسرائيلي متكرر، بزعم أنه يستخدم لنقل أسلحة تابعة لإيران.

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سوريا الجيش السوري دمشق عدوان اسرائيلي على سوريا

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