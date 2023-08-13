الأحد 13 أغسطس 2023
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خارج الحدود

حقيقة تعرض قواعد أمريكية في سوريا لهجمات

قوات امريكية، فيتو
قوات امريكية، فيتو

نفى التحالف الدولي ضد داعش صحة أنباء تحدثت عن تعرض قواعد له شمال شرقي سوريا لهجمات بالقذائف، مشيرا إلى أن دوي الانفجارات التي سمعت في المنطقة ناجم عن تدريبات تقوم بها قوات التحالف.

وكانت وسائل إعلام مقربة من الحكومة السورية قد أوردت أن مجموعة تسمي نفسها "المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الأمريكي" قصفت قواعد أمريكية في منطقة الشدادي وحقلي العمر وكونيكو في شمال شرقي البلاد، بأكثر من 20 صاروخا.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال مصدر محلي من دير الزور إن صاروخين صغيري الحجم قد أطلقا نحو قاعدة حقل كونيكو، لكنهما سقطا بعيدا عنها، بعدها شهدت سماء المنطقة تحليقا مكثفا لمروحيات التحالف.

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وتشهد المنطقة استنفارا أمنيا لقوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية شرقي الفرات، وقوات الجيش السوري والميليشيات الإيرانية غربي الفرات، لا سيما بعد النشاط الأخير لداعش واستهدافه عناصر الجيش السوري في بادية الميادين.

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