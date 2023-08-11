10 هزات أرضية تضرب سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل، اليوم الجمعة، تسجيل 10 هزات أرضية ضعيفة ومتوسطة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان أن “محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 10 هزات أرضية، منها هزة في جنوب غرب طرطوس 22 كيلو مترًا بقدر 1.7 درجة على مقياس ريختر، وهزة غرب طرطوس 112 كيلو مترًا بقدر 2.0 درجة، وهزة شرق تركيا بقدر 3.3 درجات، وهزة شرق تركيا شمال الحسكة بـ 187 كيلو مترًا بقدر 4.1 درجات، وهزة شديدة شرق تركيا شمال شرق حلب بـ 280 كيلو مترًا بقدر 5.2 درجات”.

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وأضاف المركز أنه تم تسجيل هزة شمال غرب قبرص بـ 237 كيلو مترًا بقدر 4.1 درجات، وهزة جنوب غرب تدمر بـ 21 كيلو مترًا وبقدر 2.4 درجة، وهزة غرب جنوب غرب اللاذقية بـ 109 كيلو مترات بقدر 2.1 درجة، وهزة شمال غرب إدلب بـ 54 كيلو مترًا وبقدر 2.2 درجة على مقياس ريختر.

وشهدت سوريا وتركيا العام الجاري زلزالا مدمرا أودى بحياة الآلاف، ودمر آلاف المساكن في شمال شرق وغرب سوريا ومناطق متفرقة في تركيا.

زلزالان يضربان تركيا خلال ساعات

ومساء أمس الخميس، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة، منطقة يشيل يورت التابعة لولاية ملاطية جنوب تركيا، وذلك وفقا لشبكة «الأناضول».

كذلك أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في وقت سابق من الخميس، رصد زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، في ولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد.

ووفق بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" فإن الزلزال وقع الساعة 15.25 بالتوقيت المحلي في منطقة "هاني" على عمق 16.81 كم.

ولم يصدر على الفور بيان رسمي حول وقوع أضرار.

هزة أرضية بقوة 4.7 درجة شمال مدينة دمياط

في سياق متصل، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية أمس الخميس هزة أرضية على بعد 480 كيلومترا شمال دمياط، كانت قوتها 4.76 درجة على مقياس ريختر على عمق 22 كم.

وأكد الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهزة حدثت اليوم الخميس فى تمام الساعة الرابعة مساء و16 دقيقة,45 ثانية.

وأوضح الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن الهزة تقع فى خط طول 31.28 شرقا و35.71 شمالا، مؤكدا أنه ورد للمعهد شعور المواطنين بهذه الهزة ولم تحدث أى خسائر فى الممتلكات والأرواح.

المركز الوطني السوري يعلن رصد 7 هزات أرضية

من جانبه، ذكر المركز الوطني السوري للزلازل، صباح أمس الخميس، أنه تم تسجيل سبع هزات أرضية ضعيفة ومتوسطة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة "سانا" عن المركز بيانا قال فيه إنه تم تسجيل هزتين في لواء اسكندرون بشدة تصل إلى 3.4 درجات على مقياس ريختر، وثلاث هزات في تركيا بشدة تتراوح بين 2.6 و4.4 درجات.

وأشار المركز إلى أنه تم أيضا تسجيل هزة في شمال لبنان بقوة 2.1 درجة، وهزة في قبرص بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر.

نصائح وإرشادات لمواجهة الزلازل

ووجه الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل وجاءت كالآتى:

1_ عدم استخدام المصعد الكهربائي تجنبا لأى أعطال

2_ فصل الكهرباء والغاز

3_ الالتزام بالهدوء وعدم الفزع

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم

5 _ الابتعاد عن الشاطئ تجنبا لأى موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة

6_ للمتواجدين فى المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارئ