الأحد 13 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

قمر وعباس والكابو ومحيي وعجاج يحيون حفلا بالسعودية

الفنان مصطفى قمر،
الفنان مصطفى قمر، فيتو

يحيي الفنان مصطفى قمر حفلًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الموافق 16 شهر أغسطس الحالي، ويعد هذا الحفل هو الأول له في المملكة العربية السعودية.

 

نجوم التسعينات

ويشارك مصطفى قمر في إحياء الحفل مجموعة من أصدقائه المطربين من نجوم التسعينات وهم إيهاب توفيق، هشام عباس، محمد محيي، حميد الشاعري، حسام حسني، خالد عجاج وسيمون، ومن المنتظر أن يقدم هؤلاء النجوم عددا من المفاجآت خلال الحفل.

 

حفل موسم الرياض

وسيكون هذا الحفل هو بداية طريق مصطفى قمر في المملكة العربية السعودية، حيث يحضر المطرب  لحفل آخر في موسم الرياض خلال الفترة المقبلة وسيعلن عنه قريبًا.

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فيلم أولاد حريم كريم

وسينمائيا.. ينتظر مصطفى قمر طرح فيلم اولاد حريم كريم يوم ٣٠ من شهر أغسطس الجاري كموعد رسمي لطرح الفيلم بجميع دور العرض في مصر.

وفيلم "اولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بشري، داليا البحيري،علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم  "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا  وحقق نجاحا كبيرا وايرادات ضخمة وقت عرضه.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

 

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