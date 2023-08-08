طرح فيلم أولاد حريم كريم بدور العرض في هذا الموعد
قرر الفنان مصطفى قمر، طرح فيلم أولاد حريم كريم مطلع شهر سبتمبر المقبل، إذ مازالت هناك بعض المشاهد التي يتم تصويرها حاليًا، بجانب عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم
وكان من المفترض أن ينافس الفيلم في سباق موسم الصيف السينمائي، لكن تأجل طرحه حتي نهاية الصيف، بالرغم من أن ذلك الموعد من الممكن ألا يكون مناسبًا لنجاح العمل بسبب بداية العام الدراسي الجديد
يذكر أن فيلم أولاد حريم كريم من بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، بشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، ويوسف عمر، فيما تظهر ريهام عبدالغفور كضيفة شرف، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.
وأحداث الفيلم تدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، ويقدم خلاله مصطفى قمر أكثر من أغنية، ويجسد شخصية صاحب سنتر كورسات، بعدما كان يعمل مدرس للغة الإنجليزية في الجزء الأول، كما يعيش قصة حب مع بشرى ضمن الأحداث.
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