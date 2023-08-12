السبت 12 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الزراعة: زيادة كبيرة في إنتاج الخضروات بسبب 62 ألف صوبة (فيديو)

الصوب الزراعية، فيتو
الصوب الزراعية، فيتو

الصوب الزراعية، قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة: هناك 62 ألف صوبة زراعية للقطاع الخاص، وهو مشروع مربح يحقق 3 أضعاف حجم الحقل المكشوف، وهو ما يعطينا زيادة في الإنتاجية عن المعدل الطبيعي.

 

محطات فروز وتعبئة إنتاج الخضروات


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد":"لدينا محطات فرز وتعبئة علي أعلى مستوي للصوب الزراعية.
 

ميزة الصوب الزراعية

ولفت إلي أن الصوب الزراعية يمكن التحكم فيها من خلال الوسائل التكنولوجية في الظل التغيرات المناخية، حيث يمكن التحكم في درجة الحرارة والرطوبة والتهوية الخاصة بكل صوبة.
 

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حجم إنتاج الخضروات

ولفت: حجم انتاج الخضروات في 2018 وصل الي 19 مليون طن والاَن بفضل الصوب الزراعية نصل الي 23 مليون طن.
 

هل يمول البنك الزراعي إنشاء الصوب الزراعية

السيسي يوجه باستكمال مستهدفات مشروع مستقبل مصر في الزراعة والغذاء

 
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر"، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية من مختلف الجوانب، خاصةً ما تم إنجازه من مساحات منزرعة، وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وجميع مكونات البنية الأساسية اللازمة للمشروع.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع القومي العملاق في مجالي الزراعة والغذاء، الذي يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد، ما يعادل أكثر من ثلث المساحة الحالية للأراضي الزراعية في مصر، الأمر الذي يمثل ضرورة استراتيجية للدولة المصرية، لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية، وتحقيق طفرة إيجابية ملموسة في الخريطة الزراعية والغذائية لمصر، على النحو الذي يبني القدرات الذاتية للدولة، ويحقق مصالح الأجيال الحالية والقادمة من الشعب المصري.

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