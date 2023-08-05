طرق حماية الطفل الرضيع من حر الصيف، هو أكثر ما يشغل بال كل أم لديها طفل رضيع هذه الأيام، وخلال ما نمر به من موجات شديد الحرارة، خاصة وأن الطفل الرضيع لا يستطيع التعبير عن نفسه، ولا تستطيع الأم الوصول بسهولة لما يشعر به، سواء كان يشعر بالحر أو يشعر بالبرد، ولذلك لابد من وجود الوعي الكافي بطرق التعامل مع الطفل الرضيع خلال الموجات الحارة، وحماية الطفل الرضيع من حر الصيف الشديد، وعدم تعرضه لأمراض الصيف الشهيرة، والتي ترتبط بالحر، مثل حمو النيل، أو الالتهابات والتسلخات، وغيرها من المشاكل الصحة التي ترتبط بحر الصيف.

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وأشارت الدكتورة سارة يسري أخصائية الأمراض الجلدية، أنه من الأمور التي يجب أن تلتفت لها الأمهات، هو طرق التعامل مع الطفل الرضيع، الذي لم يكمل عامه الأول بعد، وحمايته من حر الصيف، وبشكل خاص عند اصطحابه إلى المصايف، حتى لا يتعرض لضربة الشمس، أو الالتهابات، أو التسلخات، وغيرها من المشاكل الصحية التي يواجهها الأطفال الصغار، نتيجة تعرضهم لشمس المصايف، والحرارة الشديدة.

نصائح للحفاظ على جلد الطفل الرضيع من الحر

حماية الرضيع من الحر

أضافت الدكتورة سارة، أنه يجب التعامل مع جلد الطفل الرضيع بحرص شديد؛ لأنه غاية في الرقة، وشمس الصيف تكون غالبا قاسية عليه، ولذلك لابد من اتباع النصائح التالية، بحرص شديد، للحفاظ على جلد الطفل، وصحته بشكل عام.

يعد الجفاف هو أحد أهم الأضرار التي يجب الحرص على عدم تعرض الطفل الرضيع لها طوال فصل الصيف، فهو الأكثر خطورة على حياة الطفل، والوسيلة الوحيدة، والأكثر أمانا وفاعلية، هي الرضاعة الطبيعية، فخلال فصل الصيف اجعلي طفلك يحصل على ما يكفيه من الرضاعة الطبيعية، دون وضع مواعيد ثابتة لذلك، لحمايته من التعرض للجفاف.

احذري من تعريض جلد طفلك لأشعة الشمس المباشرة، خلال الفترة من الساعة 10 صباحا، وحتى الساعة 4 مساءا، فهي من أخطر الفترات على جلد طفلك، وفي حالة اضطرارك للخروج بالرضيع خلال هذه الفترة، لابد أن تحرصي على تغطية جلده بالكامل، خاصة رأسه، على أن تستخدمي الملابس القطنية.

حماية الطفل من الشمس

احذري من استخدام الواقي من الشمس على جلد الطفل الرضيع، ما دون العام، حتى الأنواع المخصصة للأطفال، فالطفل الرضيع، الذي لم يتجاوز عامه الأول، جلده أرق من أن يتحمل المواد الكيميائية الموجودة في كريمات الوقاية من الشمس المخصصة للأطفال.

احرصي على ترطيب جلد طفلك أولا بأول، على أن تستخدمي المنتجات الطبيعة، الخالية تماما من أي مواد كيميائية، مثل الزيوت الطبيعية، أو الكريمات الطبيعية المخصصة للأطفال الرضع، مثل المنتجات المصنوعة من جيل الصبار.