الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

وفاة الحالة الخامسة في حادث تصادم كفر شكر

حادث تصادم بالقليوبية،
حادث تصادم بالقليوبية، فيتو

أعلنت مستشفى كفر شكر وفاة الحالة الخامسة في حادث تصادم طريق البر الشرقي بكفر شكر الذي أسفر عن مصرع وإصابة 5 من عائلة واحدة من أبناء محافظة الدقهلية خلال عودتهم على الطريق لمحل إقامتهم بقرية سنتماي مركز ميت غمر جرى نقل الجثث والمصاب لمستشفى كفر شكر وصرحت جهات التحقيق بدفن المتوفيين. 

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وتبين مصرع روان ناصر أبو سريع التهامي وشقيقها محمود ناصر أبو سريع التهامي، ونجل عمهما فيصل طاهر أبو سريع التهامي وشقيقته منة الله طاهر أبو سريع التهامي فيما أصيب مهاب طاهر أبو سريع التهامي. 

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل  على طريق كفر شكر، ووجود ضحايا ومصاب.

وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين مصرع 4 شباب وإصابة الخامس، وجرى نقل المصاب للعناية المركزة بمستشفى كفر شكر في حالة حرجة وتوفى داخل المستشفى ونقل الجثث للمشرحة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها والتي صرحت بدفن جثث الضحايا وطلب التحريات. 

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