الرصد الآلي للقمر، مشروع تخرج طلاب الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف

قام فريق من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، بابتكار طريقتين احداهما تعتمد على قمر صناعي يدور حول القمر واخرى تعتمد على مجموعة من الاقمار الصناعية التي تدور حول الارض والقمر، وعمل نموذج يشرح أطوار القمر وكيف تتكون، وذلك بدلا من الاعتماد على الرصد البصري لأطوار القمر باستخدام التلسكوبات الأرضية او العين المجردة.

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وأشاد الدكتور منصور حسن، بمستوي مشروعات التخرج التي قدمها طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء هذا العام لأول دفعة يتم تخريجها ومدي تنوع تلك المشروعات، والتي تعتبر تتويجا لما قاموا بدراسته خلال سنوات الدراسة بالكلية، ومتابعة وإشراف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومدي مواكبة المناهج الدراسية لأحدث ما توصل إليه العلم في مجال الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

وأضاف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، أن الفريق ضم 9 طلاب هم هيثم عابدين، منار حمدي، أحمد صفوت، امنيه سعد، يمني محسن، شروق سامي، كيرلس عادل، كاترين ايمن، أيه فرج، وتحت إشراف الدكتور خالد يوسف وكيل الكلية للدراسات العليا.