وزارة الحج والعمرة بالسعودية تحذر من التعامل مع الشركات غير المرخصة

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية بيانا طالبت فيه معتمري الخارج بضرورة توخي الحذر من الشركات غير المرخصة.

تحذير خطير من وزارة الحج والعمرة السعودية للمعتمرين

وقالت وزارة الحج والعمرة في بيانها: "تجنبوا الشركات غير المرخصة، التعامل مع الشركات المرخّصة يضمن لك حقوقك".

وتجدر الإشارة إلى أن شركات السياحة، تترقب إعلان وزارة السياحة والآثار اعتماد أحمد عيسىوزير السياحة والآثار، لضوابط موسم العمرة للعام الجاري 1445هـ، تمهيدًا لبدء مرحلة توثيق العقود وبدء التشغيل.

من جانبه قال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بوسط الدلتا، أحمد وحيد، إن وزارة السياحة والآثار قررت فتح موسم العمرة مبكرًا عكس ما كان يتم العمل به فى المواسم السابقة والتي شهدت فتح باب العمرة عقب انتهاء التحذيرات التي أقرتها الدولة المصرية ممثلة في وزارات الصحة والسكان والخارجية، والتي تم فيها السماح بخروج المصريين لأداء مناسك الحج والعمرة، تماشيا مع قرارات السعودية بفتح باب العمرة اعتبارا من اليوم الأول لشهر محرم الجاري.

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ملامح تشغيل موسم العمرة الجديد

وأكد وحيد أن وزارة السياحة والآثار قررت فتح باب توثيق عقود شركات السياحة الراغبة في العمل بموسم العمرة اعتبارا من منتصف شهر أغسطس الجاري، على أن يتم بدء العمل في تفويج رحلات العمرة مباشرة فور انتهاء الشركة من توثيق أوراقها للعمل بالموسم، وذلك بنفس الضوابط المنظمة لرحلات العمرة للموسم الماضي دون أي تعديلات، وذلك فى ظل استقرار الأوضاع التي تشهدها مصر وخاصة فيما يتعلق بتوفير العملة الأجنبية ممثلة في الريال السعودي للمعتمرين المصريين.