قبل بدء تفويج أولى الرحلات، الأسعار الأولية لبرامج العمرة

تترقب شركات السياحة إعلان وزارة السياحة والآثار اعتماد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لضوابط العمرة للموسم الجديد 1445 تمهيدا لتشغيل موسم العمرة.



وبدأت شركات السياحة في الإعلان عن أسعار برامج العمرة أمام المواطنين استعدادا لبدء تفويج رحلات العمرة علي أن يتم بدء تشغيل طلائع الرحلات مع نهاية شهر أغسطس الجاري.



أسعار برامج العمرة

أعلنت إحدى شركات عن أسعار البرامج وتتراوح من 29 إلى 55 ألف جنيه، وذلك لاختلاف أسعار الخدمات التى يحصل عليها المعتمر، والتي تختلف باختلاف الإقامة بالفنادق ومواعيد تذاكر الطيران للسفر والعودة.

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ووصلت أسعار برامج العمرة 9 أيام و10 ليالٍ «4 أيام فى المدينة المنورة و5 أيام في مكة»، تتراوح من 35 ألفا إلى 55 ألف جنيه، وفقًا لاختلاف نوع التسكين سواء ثنائى وثلاثى ورباعى.

أسعار برامج عمرة الأطفال

فيما وصلت أسعار برامج العمرة 14 يوما و15 ليلة «4 أيام فى المدينة المنورة و10 أيام فى مكة المكرمة» وتتراوح من 29 ألفا إلى 36 ألف جنيه، فيما تم احتساب أسعار برامج عمرة الأطفال بسعر 15 ألف جنيه للأطفال من عمر يوم إلى عامين، وبسعر 25 ألف جنيه للأطفال من عمر عامين إلى 12 عاما، ويتم احتساب سعر صرف الريال السعودى على سعر 9,5 جنيه، واحتساب أسعار تذاكر الطيران بسعر 9 آلاف و500 جنيه.

موعد فتح رحلات العمرة

وأكد أحمد وحيد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بوسط الدلتا، أن وزارة السياحة والآثار قررت فتح موسم العمرة مبكرًا عكس ما كان يتم العمل به في المواسم السابقة والتي شهدت فتح باب العمرة عقب انتهاء التحذيرات التي أقرتها الدولة المصرية ممثلة في وزارات الصحة والسكان والخارجية، والتي تم فيها السماح بخروج المصريين لعمل مناسك الحج والعمرة، وذلك تماشيا مع قرارات السعودية بفتح باب العمرة اعتبارا من اليوم الأول لشهر محرم الجاري.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بوسط الدلتا لـ «فيتو»، أن وزارة السياحة والآثار قررت فتح باب توثيق عقود شركات السياحة الراغبة في العمل بموسم العمرة اعتبارا من منتصف شهر أغسطس القادم على أن يتم بدء العمل في تفويج رحلات العمرة مباشرة فور انتهاء الشركة من توثيق أوراقها للعمل بالموسم، وذلك بنفس الضوابط المنظمة لرحلات العمرة للموسم الماضي دون أي تعديلات، وذلك في ظل استقرار الأوضاع التي تشهدها مصر وخاصة فيها يتعلق بتوفير العملة الأجنبية ممثلة في الريال السعودي للمعتمرين المصريين.

نظام تشغيل رحلات العمرة

وأشار إلى أنه سيتم العمل خلال موسم العمرة الجديد بنظام الحصص المفتوحة أو السقف المفتوح أمام شركات السياحة العاملة في موسم العمرة، بحيث تستطيع تلك الشركات الحصول علي اي إعداد من التأشيرات مما يضمن للشركات تنظيم برامج العمرة بحرية مما يساهم في القضاء علي السوق السوداء وخروج المواطنين بتأشيرات مخالفة لتأشيرات العمرة لعمل المناسك منا يضمن للمواطنين الخروج بتأشيرات عمرة سليمة يحفظ حقوقهم في الحصول على كافة الخدمات المتاحة لهم، ويحفظ حقوق الدولة المصرية في الحصول علي الضرائب المستحقة ورسوم بوابة العمرة المصرية، ويحفظ حقوق الشركات في تنظيم برامج العمرة والتي كفلها لها القانون.