أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية أسبوع شباب الجامعات في تحقيق التواصل بين طلاب الجامعات المصرية وتبادل الثقافات بين الشباب وتحقيق التكامل بينهم، حيث يتنافس الطلاب في عدد من المسابقات والأنشطة الرياضية والاجتماعية والعلمية والثقافية والفنية والجوالة، هذا بالإضافة إلى الأنشطة الموازية التي تقام على هامش الأسبوع الذي يجمع المتميزين من طلاب الجامعات المصرية، بحضور رؤساء الجامعات وعدد كبير من القيادات والشخصيات العامة.

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رئيس جامعة حلوان يجري جولة تفقدية لمتابعة استعدادات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن الأسبوع يجمع شباب الباحثين والمبتكرين وشباب المبادرات المجتمعية ليلتقوا سويًا لاستثمار جهودهم في الحوار والنشاط الطلابي الفعال، واستثمار طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة وأفكارهم البنائة لتطوير قدراتهم بشكل إيجابي.

وفي سياق آخر أعلنت كلية الصيدلة جامعة حلوان عن فتح باب القبول في برنامج دبلومة التغذية الإكلينيكية وبرنامج الماجستير المهني في التغذية العلاجية.

جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تطرح مجموعة من البرامج الدراسية المميزة والخاصة والتي تنفرد بها في كافة التخصصات لكي تكون نواة لتطوير التعليم الجامعي في مصر وتقدم رؤية وفلسفة جديدة في نسق التعليم العالي والجامعي وذلك بمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا.

أشار الدكتور سامح سرور عميد الكلية أن الكلية تقدم لأول مرة هذا العام برنامج دبلومة التغذية الإكلينيكية والذي تستمر الدراسة فيه لمدة عام يمنح بعدها الدارس دبلومة تخصصية في التغذية الإكلينيكية وبرنامج الماجستير المهني والذي يستمر لمدة عامين يمنح الدارس بعد اجتيازهما درجة الماجيستير المهني في التغذية الإكلينيكية.

برامج التغذية الإكلينيكية

وأضاف الدكتور سامح سرور أن برامج التغذية الإكلينيكية تقدم للدراس الخبرة والمهارة المطلوبة لتنظيم التغذية الإكلينيكية للمصابين بالأمراض المختلفة مثل أمراض الأورام، أمراض الكبد، أمراض الكلي، أمراض القلب.. إلخ، وكذلك خلال التواجد في الرعاية المركزة ويتميز برنامج الماجستير المهني في التغذية الإكلينيكية بتقديم الخبرة العملية في التواصل مع جميع التخصصات في فريق الرعاية الصحية، خلال فترة التدريب والتي تتم داخل وحدات التغذية العلاجية بالمستشفيات.