الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات المياه المتهالكة بمدينة الفيوم

أنهت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أعمال مد وتدعيم وإحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب بمدينة الفيوم، في إطار خطة تجويد خدمات مياه الشرب وتحسين الضغوط ببعض المناطق التى تتأثر بضعف الضغوط خلال فصل الصيف خاصة مع الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.

وتم إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطول كيلومتر واحد اقطار مختلفة لحل مشكلة ضعف الضغوط وتهالك الشبكة بمنطقة قحافة إمتداد شارع قطر بمدينة الفيوم، منطقة الشيخ حسن، ومنطقة الحاكورة، وتم تغيير خط المياه العشوائي الذى تم تركيبه بمعرفة الأهالى أمام معهد الأورام ،وإنشاء خط مياه بمنطقة علواية حسن فايد بالصوفى بطول 500 متر اقطار 4 و6 بوصة.

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احلال وتجديد

كما تم إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول ٢.٥ كيلو متر اقطار مختلفة بمناطق درب الطباخين، شارع كيمان فارس وتفرعاته، غرب التعاونيات بجوار مسجد الصادق الامين وبجوار مدرسة الشروق، لنهو مشكلة ضعف ضغوط المياه خلال فصل الصيف.

حياة كريمة

وكانت قد اعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المبادرة "حياة كريمة"، نفذت 54 ألف وصلة مياه شرب وصرف صحي بقرى المبادرة لمركزي اطسا ويوسف الصديق، منها 22 ألف وصلة بمركز يوسف الصديق الصديق بواقع 8 آلاف وصلة مياه شرب، و14 ألف وصلة صرف صحى، فيما تم تنفيذ 32 الف وصلة بمركز اطسا بواقع 5 آلاف وصلة مياه شرب، و27 ألف وصلة صرف صحى.

وجاء في بيان شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها في إطار مبادرة "حياة كريمة" تساهم فى تحقيق نقلة تنموية، وتطورًا ملحوظًا بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي تتضمن محطات مياه الشرب، وإحلال وتجديد ومد وتدعيم لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم.

تطوير قري خارج المبادرة

يذكر أن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، تنفذ أعمال إحلال وتجديد ومد وتدعيم لشبكات مياه الشرب بقريتي الشركة والشيمي، بعد تعدد شكاوي المواطنين من ضعف طغوط مياه الشرب خلال فصل الصيف كونها نهايات شبكة المياه بمركز الفيوم، علاوة على كثافة استهلاك مياه الشرب خلال فصل الصيف خاصة مع درجات الحرارة المرتفعة، حيث يتم تنفيذ خط مياه بطول 1.5 كيلو متر قطر 4 بوصة بقرية الشركة، وتنفيذ خط مياه بطول 1.5 كيلو متر قطر 6 بوصة بلاستيك بقرية الشيمي التابعة لأبو السعود بمركز الفيوم.

وانتهت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، من أعمال مد وتدعيم بقرى البسيونية،مناشي العرب،صالح جمعه، البري، سليم رشدي، وشكيب وسلطان بهنس بطول ١٥ كم اقطار مختلفة.

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