الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

جامعة كوفنتري بالعاصمة الإدارية تطلق 8 برامج دراسية جديدة تناسب وظائف المستقبل

جامعة كوفنتري، فيتو
جامعة كوفنتري، فيتو

 أعلن فرع جامعة كوفنتري البريطانية بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، موافقة مجلس الوزراء  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعات المعرفة الدولية"، والموافقة على إضافة 8 برامج دراسية جديدة تتضمن برامج في الدراسات العليا تتماشى مع وظائف المستقبل وتلبي طموحات استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.

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 فرع جامعة كوفنتري البريطانية 

وشملت البرامج الدراسية الجديدة التي تم إضافتها بفرع جامعة كوفنتري، (بكالوريوس التسويق الدولي - بكالوريوس التسويق الرقمى - بكالوريوس المالية - بكالوريوس الأعمال الدولية في الأزياء - بكالوريوس تسويق المنتجات - بكالوريوس إنتاج الأفلام
ماجستير الإدارة الهندسية - ماجيستير إدارة الإنشاءات ونظم معلومات المباني).

جامعات المعرفة الدولية

وأكد إيهاب سلامة، نائب رئيس مجلس أمناء جامعات المعرفة الدولية، المستضيفة لفرعي "كوفنتري البريطانية ونوفا البرتغالية"، أن كل التخصصات المطروحة خضعت لدراسات مستفيضة لاحتياجات سوق العمل على المدى الطويل ووظائف المستقبل، مشيرًا إلى أن المؤسسة انتهجت استراتيجية جديدة تلبي طموحات وتطلعات المستقبل في توفير التخصصات العلمية التي تتماشى مع وظائف المستقبل والتكنولوجيا الرقمية ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وأن العالم يتجه إلى الرقمنة في كافة القطاعات والمجالات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف "سلامة"، أن البرامج الدراسية الجديدة تتماشى مع توجهات الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة مع التركيز على جودة التعليم وضخ برامج دراسية جديدة وكليات تواكب متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، لمواكبة التطورات في منظومة وظائف المستقبل.

وأكد أن مؤسسة جامعات المعرفة الدولية تضع نصب أعينها توفير التعليم الأفضل لمبتكري ومبدعي المستقبل، ليتم تخريج شباب متمكنين ومؤهلين معرفيًا وابتكاريًا لاستشراف وصنع المستقبل، وفق رؤية واضحة، وهو ما يدفعنا إلى أن نطلق برامج جديدة بالاعتماد على أدوات جديدة تحاكي المستقبل.

وأوضح سلامة، أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بالبرامج الدراسية الجديدة العام الجامعي المقبل 2023-2024، فور صدور القرارات اللازمة في هذا الشأن وأن  هناك استعدادات على أعلى مستوى تتم بمختلف القطاعات في  مؤسسة جامعات المعرفة للعام الجامعي الجديد تتمثل في برامج وخطط  تدريبية تؤهل الطلاب لسوق العمل مباشرة بجانب الشق الأكاديمي.

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جامعة كوفنتري البريطانية التسويق الرقمي التكنولوجيا الرقمية الدكتور مصطفى مدبولي جامعات المعرفة الدولية وظائف المستقبل

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