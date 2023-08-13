الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

رفع 22 طن قمامة ومخلفات خلال حملة نظافة بمدينة الزينية في الأقصر

جانب من الإزالة،فيتو
جانب من الإزالة،فيتو

قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي برئاسة العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية، حملة نظافة بداية من الفرقة ١٥ حتى نجع أبو طربوش، في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير أعمال منظومة النظافة.

حيث تم رفع 7 أطنان من القمامة والمخلفات، وذلك بإشراف حجازي النحاس نائب رئيس مجلس مدينة الزينية وبحضور يوسف أحمد رئيس قرية المدامود قبلي وسامي جاد الكريم سكرتير القرية.

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وفي السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لقرية العشى برفع ناتج رفع الحلف من جانبي الطريق وتوسعة الطريق الرئيسي لقرية العشي بالأقصر لتسهيل القيادة على السائقين وتم رفع ١٥ طنا من  المخلفات والقمامة  بحضور مكي عمر سكرتير القرية وخالد فارس رئيس قرية العشي.

وفي ضوء التصدي للتعديات على أراضي الدولة والبناء المخالف والبناء بدون ترخيص وأثناء مرور يوسف احمد رئيس قرية المدامود قبلى تبين وجود مخالفة بناء لدى أحد المواطنين حيث أن الرخصة الصادرة عبارة عن أرضي وأول علوي ولكن المواطن قام بمخالفة الرخصة بشد أعمدة الدور الثاني علوي وتم التصدي للمخالفة وإزالة شدة أعمدة الثاني علوي ورفع الأخشاب الخاصة بالشدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الأدوات والمعدات والآلات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

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